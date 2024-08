Google ha svelato il suo nuovo dispositivo di streaming, il Google TV Streamer, segnando una svolta rispetto al tradizionale formato dongle utilizzato negli ultimi 11 anni. Questo set-top box 4K rappresenta un’evoluzione tecnologica significativa e sostituisce i precedenti Chromecast. Il costo è più elevato, ma in compenso il nuovo device introduce diverse funzionalità avanzate.

Il Google TV Streamer sarà disponibile direttamente per l’acquisto, senza possibilità di preordine, a partire dalla fine del mese prossimo. Arriverà anche in Italia, mandando definitivamente in pensione i device della linea Google Chromecast.

Google TV Streamer: tutto quello che c’è da sapere

Il Google TV Streamer presenta un design elegante con una faccia che il sito 9to5Goolge descrive come a forma di pillola inclinata, con una base oblonga. Sarà disponibile nei colori Porcelain (bianco) e Hazel (verde scuro), con quest’ultima opzione che, almeno negli USA, sarà un’esclusiva del Google Store. Sul retro del dispositivo sono presenti una porta HDMI 2.1, Ethernet (10/100/1000 Mbps) e USB-C per l’alimentazione. Il design compatto permette di nascondere facilmente i cavi, minimizzando gli ingombri.

Dal punto di vista tecnico, il Google TV Streamer è alimentato da un processore con una CPU più veloce del 22%, 4 GB di RAM (il doppio rispetto al modello del 2020) e 32 GB di storage (quattro volte di più). Supporta la risoluzione 4K HDR a 60 FPS con Dolby Vision e Dolby Atmos, offrendo un’esperienza visiva e sonora di alto livello. La connettività include Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz) e una radio Thread per la comunicazione diretta con dispositivi smart home.

Proprio l’integrazione con lo standard Matter è uno degli elementi più interessanti, considerando che sarà possibile usare il televisore di casa come un hub di controllo per la domotica. Insomma, potrete gestire lampade smart, citofono, telecamere e termostati direttamente dal divano.

Google TV Streamer: disponibilità e prezzo per l’Italia

Il telecomando vocale è stato aggiornato con una fila aggiuntiva di pulsanti e un retro testurizzato per una migliore presa. Tra le novità, un pulsante per trovare il telecomando tramite un segnale acustico e un pulsante “Hey Google, find my remote” per attivarlo attraverso altri dispositivi Assistant.

La confezione include il Google TV Streamer, il telecomando vocale (con 2 batterie AAA abbinate), l’adattatore di alimentazione USB-A e un cavo di alimentazione USB-C a USB-A da 1,8 metri. Non è incluso un cavo HDMI.

Il nuovo Google TV Streamer sarà disponibile anche in Italia a partire dal 24 settembre. Si potrà acquistare su Amazon e sullo store ufficiale di Google al prezzo di lancio di 119 euro.