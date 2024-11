Secondo un nuovo report di Bloomberg, Apple sta pianificando di lanciare il suo primo dispositivo smart home con tecnologia Apple Intelligence già a marzo. Questo prodotto sarà un display da parete, simile a un classico pannello di sicurezza domestica, progettato per fungere da “centro di comando” della casa, integrando app Apple e funzionalità HomeKit.

Cosa sappiamo sul primo smart monitor di Apple

Il dispositivo, nome in codice J490, avrà un display quadrato di circa 6 pollici, delle dimensioni di due iPhone affiancati, con una cornice spessa. Sarà dotato di una fotocamera centrale, una batteria ricaricabile integrata e altoparlanti. Destinato all’installazione a parete, sarà disponibile nei colori argento e nero. Oltre al display principale, saranno disponibili basi con altoparlanti aggiuntivi, posizionabili in cucina, su comodini o scrivanie.

Apple ha anche sviluppato un sistema che consente al dispositivo di rilevare il numero di persone nelle vicinanze, utilizzando sensori esterni che potrebbero essere inseriti nelle prese a muro. Tuttavia, questi accessori potrebbero essere introdotti in un secondo momento o addirittura venire cancellati prima della presentazione del nuovo device.

Niente app store, ma sfrutterà Apple Intelligence

Il dispositivo funzionerà in modo autonomo ma richiederà un iPhone per alcune operazioni iniziali. Utilizzerà la funzione Handoff di Apple, che permette di avviare un’attività su un dispositivo e continuarla su un altro. L’interfaccia utente sarà una combinazione tra la modalità StandBy dell’iPhone e watchOS, con un focus sull’interazione tramite Siri e Apple Intelligence.

Il nuovo sistema operativo, nome in codice Pebble, sarà in grado di adattarsi in base alla distanza dell’utente. Ad esempio, se l’utente si trova a distanza, lo schermo potrebbe mostrare la temperatura, mentre avvicinandosi, potrebbe passare a una schermata per regolare il termostato. Il display includerà una schermata principale personalizzabile con widget per controllare le azioni domestiche, visualizzare notizie e previsioni meteo, oltre a un dock per le app preferite.

Apple ha inizialmente valutato l’idea di includere un app store per il dispositivo, ma per ora ha abbandonato il progetto. Al lancio, il dispositivo supporterà le principali app di Apple, come Safari, FaceTime, Apple Music e Apple News, e sarà pienamente integrato con HomeKit per gestire i dispositivi smart.

Un alternativa ai device Echo di Amazon

Questo nuovo dispositivo da parete di Apple farà concorrenza diretta ai device Echo Show di Amazon, che hanno un prezzo che varia dai 100 ai 250 dollari. Ci si aspetta che lo schermo intelligente di Apple si manterrà entro questa fascia di prezzo: avrà, in altre parole, un costo più basso rispetto ad altri progetti high-end di Apple, come il dispositivo con schermo robotico in fase di sviluppo e atteso nel prossimo futuro.