Si tratta di un dispositivo che offre la possibilità di capire in che modo il brand con la mela morsicata conduce i suoi test per sperimentare nuove funzionalità.

Anche se siamo nell’era dell’iPhone 16, dare un’occhiata ai vecchi prototipi Apple è sempre interessante in quanto possiamo visionare interessanti dettagli. Un raro prototipo dell’iPhone 14 Pro rivela tasti con feedback aptico. Le prime indiscrezioni sull’iPhone 15 Pro all’inizio del 2022 suggerivano che il dispositivo avrebbe avuto nuovi pulsanti a stato solido per il volume e l’interruttore muto.

Tuttavia, sembra che l’idea non abbia funzionato come previsto e Apple ha finito per non cambiare i pulsanti. Il prototipo risale a maggio 2021, ovvero prima del lancio dell’iPhone 13. Come notato da Apple Demo, i prototipi di iPhone 13 e 13 Pro erano già nelle fasi finali di sviluppo nello stesso periodo.

Il presunto pulsante del volume a stato solido

Ma c’è un aspetto che spicca su questo prototipo di iPhone, ed è il pulsante del volume. Invece di due pulsanti per regolare il volume, il dispositivo ha un unico grande pulsante oltre al classico interruttore mute/suoneria. Il prototipo conferma che Apple sta sperimentando da tempo i pulsanti a stato solido.

L’iPhone ha la scritta “RANGER-DROP” incisa sul lato, il che suggerisce che il prototipo era destinato ai test di durata. Dato che il dispositivo non ha vere e proprie fotocamere o microfoni, sembra che sia stato realizzato appositamente per testare il nuovo pulsante del volume. Secondo le indiscrezioni di allora, Apple aveva in programma di eliminare tutti i pulsanti meccanici dall’iPhone. L’azienda stava anche per aumentare il numero di Taptic Engine sul telefono per migliorare il feedback tattile quando gli utenti premevano i pulsanti a stato solido.