Un nuovo incredibile record è stato segnato dalla nota compagnia aerea statunitense Joby Aviation con eVTOL. Un taxi aereo elettrico alimentato a idrogeno è infatti riuscito a volare per ben 840 km, e quindi di preciso per ben 523 miglia, senza mai dover effettuare alcun rifornimento. Anzi al contrario al momento del suo atterraggio il carburante rimasto era pari al 10%.

Oltre a tutto ciò occorre comunque sottolineare che utilizzando solamente idrogeno ecco che le uniche emissioni rilasciate dal veicolo altro non sono che acqua. Ma esattamente, come funziona? Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni, il veicolo in questione sembrerebbe essere in grado di immagazzinare ben 40 kg di idrogeno liquido, ovvero 88 libbre.

Questo a sua volta viene poi immesso in un sistema di celle a combustibile in grado di produrre calore, elettricità e acqua. Attenzione, occorre precisare che l’aereo è anche dotato di batterie che sono in grado di fornire una maggiore energia durante le fasi di decollo e atterraggio.

Le parole degli esperti

Sulla questione si è espresso il fondatore e CEO di Joby ovvero JoeBen Bevirt il quale tramite una nota ha rivelato quanto sia importante viaggiare in aereo per l’evoluzione dell’uomo precisando però che occorre trovare un modo per rendere tale viaggio più pulito. Il taxi aereo elettrico ha quindi l’obiettivo di cambiare il modo in cui muoversi tra le città. Ed esattamente ha l’obiettivo di consentire di farlo senza emissioni ma rilasciando solamente acqua.

Adesso l’obiettivo di Joby è quello di rendere realtà il volo elettrico a idrogeno. L’azienda ha una grande speranza, ovvero quella di poter lanciare sul mercato la versione elettrica dell’aerotaxi già il prossimo anno. Anche se occorre comunque precisare che per rendere disponibile tale versione anche per i viaggi saranno necessari ulteriori controlli e soprattutto ulteriori verifiche.