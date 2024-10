Meta sta sviluppando un nuovo motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale per ridurre la sua dipendenza da Google e Microsoft, come riportato da The Information. Questo motore di ricerca dovrebbe fornire sintesi degli eventi attuali generate dall’AI, utilizzabili all’interno del chatbot Meta AI.

Attualmente, il chatbot Meta AI, integrato su Instagram e Facebook, si affida a Google e Microsoft Bing per rispondere alle domande su notizie ed eventi recenti. Tuttavia, questa situazione potrebbe cambiare: il web crawler di Meta è stato avvistato a esplorare il web già alcuni mesi fa. Secondo le fonti di The Information, un team di Meta lavora da circa otto mesi alla costruzione di un database di informazioni per il chatbot. Inoltre, Meta sta raccogliendo dati sulla localizzazione per poter competere con Google Maps. Il mese scorso, Bloomberg ha riferito che Apple sta sviluppando strumenti di ricerca per l’App Store, suggerendo che ha già le basi per creare un proprio motore di ricerca alimentato dall’AI, potenzialmente in grado di sostituire Google Search.

La scorsa settimana, Meta ha anche annunciato di aver siglato un accordo pluriennale con Reuters, che consentirà al suo chatbot di utilizzare gli articoli dell’agenzia per fornire risposte più complete e accurate.