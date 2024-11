Apple si prepara a rivoluzionare ancora una volta il design degli smartphone con l’iPhone 17 ‘Air’, che secondo indiscrezioni sarà il dispositivo più sottile mai realizzato dall’azienda. Secondo il noto analista Jeff Pu, il nuovo modello potrebbe raggiungere uno spessore di soli 6 mm, superando l’iPhone 6, che detiene il record con i suoi 6,9 mm. Questo renderebbe l’iPhone 17 ‘Air’ più sottile di tre quarti rispetto agli attuali iPhone 16 Pro, che misurano 8,25 mm.

iPhone 17 Air: meno spessore o più batteria?

Realizzare un dispositivo così sottile rappresenta una sfida ingegneristica significativa, specialmente per quanto riguarda la batteria. Sebbene alcuni rumor suggerissero che Apple potesse scendere sotto i 6 mm, l’azienda sembra aver incontrato difficoltà nel bilanciare il sottile design con le prestazioni energetiche. Tuttavia, raggiungere i 6 mm rimane un traguardo impressionante, in linea con il sottile iPad Pro OLED da 5,1 mm, già definito un capolavoro di ingegneria.

L’iPhone 17 ‘Air’ non sarà solo una questione di design. Il dispositivo dovrebbe integrare 8 GB di RAM e il chip A19, sebbene non nella versione “Pro”. Sarà inoltre dotato di un’unica fotocamera posteriore e del primo modem 5G personalizzato da Apple, caratteristiche che lo differenziano dagli altri modelli della linea. Il telaio sarà in alluminio, non in titanio come i modelli Pro, ma il prezzo potrebbe comunque essere superiore proprio per il design ultra-sottile.

Il modello ‘Air’ sarà l’unico a vantare un cambio radicale nel design, mentre il resto della linea iPhone 17 dovrebbe mantenere lo stesso linguaggio stilistico delle versioni precedenti