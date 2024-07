Le auto elettriche fanno ormai parte della nostra vita ma ogni giorno che passa subiscono un notevole miglioramento in seguito a degli aggiornamenti. E proprio questo è quello che accadrà alla berlina elettrica Lucid Air arrivata sul mercato da circa due anni e già pronta per un leggero aggiornamento nel 2025. Nello specifico, stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni, l’aggiornamento verrà effettuato sul modello base Air Pure che riceverà un nuovo pacco batterie da 84 chilowattora.

Grazie a tale aggiornamento l’auto elettrica in questione avrà la capacità di percorrere, con una sola ricarica, 420 miglia e quindi circa 676 km. O almeno questa è la stima effettuata dall’Ente protezione ambientale degli Stati Uniti ovvero l’Epa. Parlando di efficienza energetica è quindi possibile affermare che questo aggiornamento è da considerare leggero ma allo stesso tempo tanto significativo.

Il motivo? L’auto sarà in grado di garantire circa 8 km di autonomia per ogni kWh di energia. In questo modo Lucid Air potrà essere catalogata, a livello energetico, come l’auto più efficiente al mondo.

Tre allestimenti previsti per la gamma Lucid Air nel 2025

Gli allestimenti previsti per la gamma Lucid Air nel 2025 saranno tre ovvero:

Air Pure: il prezzo di partenza previsto è di 69.900 $ ovvero 64.000 € con autonomia Epa di 420 miglia ovvero 676 km.

il prezzo di partenza previsto è di 69.900 $ ovvero 64.000 € con autonomia Epa di 420 miglia ovvero 676 km. Air Touring: il prezzo di partenza è di 78.900 $ ovvero 72.000 € con autonomia Epa di 406 miglia ovvero 654.5 km.

il prezzo di partenza è di 78.900 $ ovvero 72.000 € con autonomia Epa di 406 miglia ovvero 654.5 km. Air Grand Touring: prezzo di partenza pari a 110.900 $ ovvero 101.500 € e con autonomia Epa di 512 miglia ovvero 824 km.

Ma non è finita qui, infatti Lucid intende apportate anche delle modifiche e dei miglioramenti all’infotainmnet. Nello specifico è prevista l’integrazione di un processore più potente e con più memoria. E non solo, verrà anche inserita su tutta la gamma la pompa di calore che fino ad ora è stata disponibile solamente per alcuni modelli.