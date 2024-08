Cresce ogni giorno sempre di più il numero delle aziende che scelgono di entrare a far parte del vasto mondo delle auto elettriche. E tra queste possiamo menzionare ad esempio Lucid, casa automobilistica statunitense specializzata proprio in auto elettriche. L’obiettivo dell’azienda è adesso quello di creare delle vetture di medie dimensioni ad un prezzo più accessibile a tutti ovvero circa 50.000 dollari. Un prezzo inferiore rispetto ai modelli attualmente in vendita, tra questi la berlina Air disponibile al prezzo di 69.900 dollari.

Entrando più nel dettaglio della questione possiamo dire che la casa automobilistica sembrerebbe aver intenzione di dare vita a tre diversi modelli di medie dimensioni. Due di questi pronti a competere con Tesla Model 3 e con Model Y. In riferimento al terzo modello invece non sembrerebbero essere emerse alcune specifiche informazioni.

Alcune informazioni sul terzo misterioso modello

Come sarà la terza auto elettrica di media dimensione prodotta da Lucid? Il vicepresidente senior del design della celebre azienda ovvero Derek Jenkins nel corso di una recente intervista rilasciata a CarBuzz ha rivelato che l’azienda Lucid è grande fan delle “wagon” ovvero le auto familiari.

Anche se il segmento oggi è in declino e per l’azienda potrebbe essere rischioso sviluppare un veicolo ad oggi con poco mercato. La terza misteriosa auto potrebbe inoltre non essere nemmeno una sportiva. E allora di cosa si tratta? Jenkins sembrerebbe aver parlato di fuoristrada definendolo un segmento che nel tempo continuerà ad evolversi e a modificarsi.

Jenkins ha infine parlato di un veicolo che sarà in linea con quello che è il DNA di Lucid. Ciò significa che sarà elegante e caratterizzato da forme moderne e allo stesso tempo affusolate. Ma non mancheranno elementi che lo renderanno più robusto e allo stesso tempo adatte ad un fuoristrada. L’obiettivo di Lucid è quello di poter vendere 1 milione di auto all’anno. E per farlo hanno deciso di studiare bene e scegliere con attenzione i segmenti dove potersi espandere.