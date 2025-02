Apple si prepara a lanciare il nuovo iPhone SE e le previsioni sono molto positive. Secondo Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più affidabili quando si parla di Apple, il nuovo modello potrebbe vendere ben 12 milioni di unità nei primi sei mesi del 2025, per poi aggiungerne altri 10 milioni nella seconda metà dell’anno.

Un telefono completamente rinnovato

Il prossimo iPhone SE rappresenterà una vera rivoluzione rispetto ai modelli precedenti. Tra le novità più interessanti c’è il primo modem 5G progettato direttamente da Apple, una mossa che potrebbe però creare tensioni con Qualcomm. L’azienda americana, infatti, sta già pensando di chiedere compensi per presunte violazioni di brevetti, cercando così di recuperare i mancati guadagni dalla vendita dei propri modem.

Cosa aspettarsi dal nuovo iPhone SE

Il nuovo iPhone SE subirà un importante rinnovamento del design, abbandonando il tasto Home per adottare un aspetto simile all’iPhone 14 con Face ID. Il display crescerà a 6,1 pollici OLED e verrà introdotta la porta USB-C, in linea con tutti gli altri prodotti Apple più recenti. Il dispositivo sarà dotato del chip A18 con 8GB di RAM, supportando le funzionalità di Apple Intelligence. Sulla carta, dovrebbe offrire prestazioni eccellenti, degne di uno smartphone di fascia alta.

Sul fronte fotografico, monterà una fotocamera posteriore da 48MP e una frontale da 12MP. Il prezzo previsto è di circa 500 dollari, leggermente superiore al modello precedente, ma giustificato dalle migliorie tecniche. La memoria base partirà da 128GB. Tutte ottime caratteristiche che potrebbero renderlo l’iPhone entry-level di maggiore successo di sempre.

Tim Cook, il CEO di Apple, ha già anticipato un evento di presentazione per il 19 febbraio, parlando di un “nuovo membro della famiglia”. Anche se non c’è ancora una conferma ufficiale, tutto fa pensare che si tratti proprio del nuovo iPhone SE. Non resta che aspettare ancora pochissimi giorni per saperne di più.