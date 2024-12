Reddit ha annunciato il lancio in fase di test di Reddit Answers, una funzione di ricerca basata su intelligenza artificiale progettata per rispondere alle domande degli utenti con riepiloghi generati dai contenuti pubblicati sulla piattaforma. Utilizzando un modello di IA avanzato, Reddit Answers esplora le discussioni della comunità e crea risposte sintetiche, accompagnate da link a post e comunità pertinenti.

Una nuova sfida per i motori di ricerca?

Questa iniziativa posiziona Reddit come un potenziale concorrente di motori di ricerca tradizionali come Google, oltre che di strumenti di ricerca IA di nuova generazione, come quelli di OpenAI e Perplexity. A differenza di questi ultimi, però, Reddit Answers limita il proprio ambito di ricerca esclusivamente ai contenuti generati dagli utenti della piattaforma, sfruttando una libreria di 18 anni di discussioni e commenti.

Attualmente in fase di accesso anticipato, la funzione sarà disponibile inizialmente solo per gli utenti anglofoni negli Stati Uniti, con piani futuri di espansione in altre lingue e regioni.

Reddit e l’intelligenza artificiale: una relazione complessa

L’approccio di Reddit verso l’IA è stato ricco di contraddizioni. Nel 2023, il CEO Steve Huffman ha annunciato l’introduzione di tariffe per l’accesso all’API da parte di aziende tecnologiche, riconoscendo l’alto valore dei dati generati dagli utenti. Nel 2024, Reddit ha stretto accordi con colossi come Google e OpenAI, integrando i contenuti della piattaforma in sistemi come ChatGPT. Tuttavia, questa strategia di monetizzazione ha suscitato polemiche tra gli utenti, che in alcuni casi hanno reagito con azioni coordinate, come l’inserimento intenzionale di dati falsi per influenzare i modelli IA.

Nonostante il potenziale di Reddit Answers per migliorare l’accesso alle informazioni, permangono rischi significativi. L’affidabilità delle risposte potrebbe essere compromessa da contenuti inaccurati o interpretazioni errate dei dati. Al momento non è chiaro come Reddit intenda coniugare la necessità di fornire informazioni accurate e fattuali con il concetto di uno strumento che si basa interamente su contenuti prodotti dagli utenti – e che quindi possono riportare informazioni estremamente fuorvianti o false.