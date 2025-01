Gli amanti degli iPhone potrebbero avere un’anteprima completa del nuovo iPhone SE 4. L’utente di X (ex Twitter) Majin Bu ha condiviso un video e alcune foto di quello che afferma essere il prossimo modello di iPhone SE. Sebbene non ci sia alcuna garanzia che non si tratti di un’unità mockup destinata ai produttori di accessori, le immagini offrono alcuni dettagli interessanti sul possibile design del dispositivo.

Un ritorno del notch e una transizione necessaria a USB-C

Una delle caratteristiche più evidenti è la presenza del notch, in contrasto con le aspettative di un possibile arrivo del Dynamic Island su questo modello. Dopo l’introduzione del Dynamic Island su iPhone 14 Pro e Pro Max e la sua espansione ai modelli iPhone 15 e 16, ci si aspettava che anche l’iPhone SE 4 adottasse questa novità. Tuttavia, se il design trapelato fosse accurato, Apple potrebbe aver deciso di mantenere il notch per contenere i costi su questo dispositivo più economico.

Un cambiamento significativo riguarda invece il passaggio dal connettore Lightning a USB-C. Questa mossa è necessaria per conformarsi alle nuove normative europee, che richiedono un connettore universale per la vendita dei dispositivi. Le immagini mostrano chiaramente la porta USB-C sul dispositivo, segnalando che Apple sta implementando questo cambiamento anche nei suoi modelli entry-level.

Continuità con il passato

Le foto mostrano due varianti del dispositivo, una nera e una bianca, entrambe con una singola fotocamera posteriore. Questa configurazione continua la tradizione dei modelli iPhone SE, che si concentrano sull’essenziale per offrire un prezzo più accessibile. Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati confermati, ci si aspetta che l’iPhone SE 4 integri componenti aggiornati per offrire prestazioni adeguate ai tempi.

iPhone SE 4 looks so beautiful pic.twitter.com/ezhNrrhyf8 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 26, 2025

Majin Bu non è nuovo a leak di questo genere, ma la sua credibilità è stata messa in discussione in passato. Un esempio è la previsione, poi rivelatasi errata, di un iPhone 15 Ultra con doppia fotocamera frontale nel 2022. Questo rende necessario considerare queste immagini come rumor, in attesa di conferme ufficiali da parte di Apple.