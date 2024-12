La presenza di mosaici con motivi geometrici sottolinea la ricchezza, il gusto raffinato e l’intenzione del proprietario di creare un’impressione duratura sui visitatori della villa. Una scoperta straordinaria è stata fatta nel cuore della campagna inglese, dove un team di volontari della comunità e archeologi dell’Università di Cardiff ha portato alla luce un tesoro nascosto: la prima villa romana mai trovata nella Chalke Valley nel sud del Wiltshire.

La scoperta è avvenuta quando i metal detector locali hanno riferito di aver trovato manufatti romani al Portable Antiquities Scheme del Museo di Salisbury. Questi oggetti inestimabili sono “particolarmente significativi a causa della mancanza di recenti scavi di siti di alto livello in quest’area“.

Una villa romana con ricche decorazioni

Il team è rimasto stupito di scoprire molto più di quanto si aspettasse. Mentre scavavano attentamente il sito, hanno rivelato i resti di un vasto complesso romano. Il complesso presentava anche un grande stabilimento balneare, un fienile a più piani e una struttura con pavimento in cemento che potrebbe essere stata una piscina all’aperto, secondo un comunicato stampa dell’Università di Cardiff.

Per oltre due settimane, un team dedicato di esperti e volontari della comunità ha lavorato a questo progetto di scavo storico, rivelando un sito unico. Questa vasta tenuta agricola, risalente al periodo tardo romano, mette in mostra la presenza di splendidi mosaici con motivi geometrici, i quali suggeriscono la raffinatezza culturale del proprietario e il desiderio di impressionare i visitatori.

La dottoressa Denise Wilding di Teffont Archaeology ha dichiarato: “Gli oggetti di alto rango del sito, in particolare gli arredi come l’intonaco dipinto e le colonne, dimostrano la ricchezza e il potere di coloro che vivono qui“. Tuttavia, l’identità di questi individui rimane un mistero. Il dottor Roberts ha aggiunto che l’opulenza della villa, in particolare in questa posizione inaspettata, suggerisce che i suoi occupanti devono aver “estratto una grande quantità di lavoro e surplus dalla comunità agricola locale per finanziare il loro stile di vita lussuoso“.