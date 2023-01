iPhone 15: la Dynamic Island arriverà su tutti e quattro i modelli?

È la novità più importante introdotta dai nuovi iPhone 14 Pro, ma secondo due illustri fonti nel 2023 potrebbe arrivare anche sugli iPhone 15 e 15 Plus.

Secondo sempre più voci, Apple avrebbe deciso di introdurre la Dynamic Island su tutti i modelli della linea iPhone 15. Introdotta per la prima volta sugli iPhone 14 Pro, la Dynamic Island è uno spazio interattivo che avvolge i sensori per FaceID e la fotocamera frontale, e che può estendersi o contrarsi per mostrare avvisi importanti, notifiche e attività.

È una soluzione estremamente apprezzata dalla stampa e dai consumatori ed è indubbiamente la più importante novità introdotta dalla generazione di iPhone attualmente in commercio. Il problema è che è un’esclusiva dei due modelli Pro, mentre gli iPhone 14 e 14 Plus continuano ad avere il ‘noioso’ vecchio notch.

Secondo Ross Young di DSCC, questo gap tra modelli entry-level e versioni Pro cesserà con la linea di iPhone 15: tutti e quattro i modelli avranno la Dynamic Island.

Ne è convinto anche il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha recentemente ripreso questa teoria sulla sua newsletter Power On.

Inoltre, Gurman crede che Apple sostituirà l’acciaio inossidabile del case dei modelli Pro con una nuova soluzione in titanio. Sempre secondo il giornalista, i due modelli Pro potrebbero anche rinunciare ai tasti fisici per il volume, sostituiti da due tasti touch con feedback aptico per simulare la pressione.

Come precedentemente segnalato, Apple passerà a USB-C per tutti i nuovi modelli di iPhone 15. Sebbene Gurman non dica se avranno la stessa tecnologia, altre voci sostengono che Apple fornirà una porta USB-C più veloce ai modelli Pro. Al contrario, le versioni regolari avranno un connettore USB-C standard, che supporta una velocità di trasferimento dati inferiore.