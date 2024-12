Dopo oltre due anni dall’ultimo aggiornamento, l’Apple TV 4K sembra pronta per un rinnovamento nel 2025. In questi giorni sono emerse diverse indiscrezioni interessanti sul prossimo modello, che potrebbe introdurre diverse novità tecnologiche e funzionali. Tanto per iniziare, sarà quasi sicuramente molto più potenti, con possibili funzioni interessanti legate al gaming.

Un nuovo chip per funzionalità ancora più avanzate

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta lavorando a un nuovo chip combinato Wi-Fi e Bluetooth che debutterà su vari dispositivi, inclusi il prossimo Apple TV e il HomePod mini. Questo chip supporterà il Wi-Fi 6E, offrendo velocità wireless più elevate e riducendo le interferenze grazie alla banda a 6 GHz, rispetto al Wi-Fi 6 attuale.

Il dispositivo dovrebbe anche essere dotato di un chip più recente per migliorare le prestazioni. L’attuale modello utilizza l’A15 Bionic, introdotto nel 2021 con l’iPhone 13. Il nuovo Apple TV potrebbe invece adottare un chip della serie A16, A17 Pro, o addirittura della gamma A18, garantendo maggiore potenza e fluidità. Peraltro, un chip di ultimissima generazione potrebbe aprire prospettive interessanti anche nel campo del gaming. Del resto, il catalogo di iOS si sta rapidamente riempendo di proposte interessanti, inclusi diversi titoli AAA del calibro di Resident Evil Village e Assassin’s Creed Mirage.

La nuova Apple TV avrà una telecamera?

Apple potrebbe prendere in considerazione l’integrazione di una fotocamera integrata nell’Apple TV. Con tvOS 17, è stata introdotta l’app FaceTime, che utilizza la fotocamera di un iPhone o iPad connesso. Una fotocamera integrata semplificherebbe le videochiamate direttamente dal televisore, eliminando la necessità di dispositivi esterni.

Contrariamente a quanto anticipato nei mesi scorsi, secondo Gurman non sarebbero previsti cambiamenti significativi nel design. In passato si era parlato della possibilità che la nuova Apple TV potesse avere un nuovo design estremamente compatto. Non resta che aspettare ancora un po’ per conoscere quale direzione vorrà prendere Apple. Una delle indiscrezioni più interessanti riguarda il prezzo. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, la nuova Apple TV potrebbe partire da meno di 100 dollari, posizionandosi come un’opzione più competitiva nel mercato degli streaming box. Attualmente, in Italia l’Apple TV 4K viene proposta ad un prezzo di partenza di 169€.