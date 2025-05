Apple si prepara a una rivoluzione: pieghevoli, occhiali smart e Siri potenziata dall’IA

Dopo anni di aggiornamenti incrementali, Apple si appresta a lanciare una serie di prodotti innovativi nel 2027, in occasione del ventesimo anniversario dell’iPhone. Secondo fonti affidabili, tra cui Bloomberg e MacRumors, l’azienda di Cupertino introdurrà dispositivi che potrebbero ridefinire il panorama tecnologico, tra cui un iPhone pieghevole, occhiali smart e una versione avanzata di Siri basata sull’intelligenza artificiale.

Un iPhone pieghevole e un design tutto in vetro

Apple prevede di lanciare il suo primo iPhone pieghevole entro il 2027. Questo dispositivo avrà un design a libro con un display interno di circa 7,8 pollici e uno esterno di 5,5 pollici. Una delle caratteristiche distintive sarà la quasi totale assenza di pieghe visibili sullo schermo, grazie a un design avanzato anti-piega. Il dispositivo potrebbe sostituire il Face ID con un sensore Touch ID laterale, a causa delle limitazioni di spazio. Il prezzo stimato supera i 2000 euro, posizionandolo come un prodotto premium leggermente più costoso rispetto alla concorrenza.

Parallelamente, Apple sta lavorando a un iPhone con un design completamente in vetro e bordi curvi, privo di qualsiasi ritaglio per la fotocamera o altri sensori. Questo modello, previsto anch’esso per il 2027, rappresenterebbe un’evoluzione significativa rispetto agli attuali design, offrendo un’esperienza visiva senza interruzioni.

Occhiali smart e Siri potenziata

Nel 2027, Apple dovrebbe introdurre i suoi primi occhiali smart, progettati per competere con i Ray-Ban Meta. Questi occhiali, dotati di chip specializzati basati su quelli dell’Apple Watch, saranno in grado di gestire più fotocamere e offriranno funzionalità avanzate di realtà aumentata. La produzione di massa dei chip è prevista per la fine del 2026 o l’inizio del 2027, suggerendo un lancio dei dispositivi in quel periodo.

Inoltre, Apple sta sviluppando una versione avanzata di Siri, basata su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), che dovrebbe essere lanciata con iOS 20 nel 2027. Questa nuova versione di Siri offrirà un’interazione più naturale e contestuale, integrando funzionalità di intelligenza artificiale generativa per migliorare l’esperienza utente .