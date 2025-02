La rivoluzione di Siri dovrà attendere ancora qualche mese. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta incontrando diverse difficoltà nello sviluppo della nuova versione del suo assistente vocale. Il progetto, parte della più ampia iniziativa Apple Intelligence, potrebbe subire ritardi o arrivare con funzionalità limitate a causa di problemi tecnici.

Le promesse e i problemi di sviluppo

Apple aveva fatto grandi promesse lo scorso giugno, presentando tre importanti novità per Siri: una migliore comprensione delle nostre richieste, un’integrazione più profonda con le app e la capacità di suggerirci azioni in base al contesto. Queste funzionalità, inizialmente previste per aprile con iOS 18.4, potrebbero slittare a maggio con il successivo aggiornamento.

Tra le funzioni più attese che rischiano il rinvio c’è la possibilità di chiedere a Siri di trovare file o canzoni citate in una conversazione, o di cercare documenti come la patente nelle nostre foto. Questi ritardi potrebbero avere un effetto domino su altri prodotti Apple in arrivo, come il nuovo hub per la casa intelligente, e far slittare al 2026 alcune funzionalità previste per iOS 19.

Per Apple la posta in gioco è alta. Siri, lanciata nel 2011, è stata superata dai concorrenti nel campo dell’intelligenza artificiale. Tim Cook ha promesso che l’azienda continuerà a investire nell’innovazione, ma il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per risolvere i problemi tecnici e garantire un’esperienza all’altezza delle aspettative.

Cosa aspettarsi dalla nuova Siri

La nuova Siri promette di essere molto più intelligente e versatile grazie all’intelligenza artificiale. L’assistente vocale di Apple sarà in grado di comprendere meglio il contesto personale, accedendo a email, messaggi, file e foto presenti sul dispositivo. Potrà eseguire azioni complesse come trovare il numero di un volo in una email, modificare e inviare foto con un solo comando vocale, o aggiungere indirizzi ai contatti direttamente da una conversazione. La vera rivoluzione arriverà con iOS 19, quando Siri utilizzerà modelli linguistici avanzati simili a ChatGPT, permettendole di sostenere conversazioni più naturali e svolgere compiti più complessi, avvicinandosi sempre più a un’interazione umana.