iPhone 17: Apple pronta al grande salto con 12GB di RAM su tutta la gamma?

Il rapporto tra Apple e la memoria RAM dei suoi dispositivi è sempre stato particolare. A Cupertino hanno storicamente seguito una filosofia differente rispetto alla concorrenza Android, puntando più sull’ottimizzazione che sui numeri bruti. Ma secondo recenti indiscrezioni, le cose potrebbero cambiare radicalmente con la prossima generazione di smartphone della mela.

La rivoluzione silenziosa della memoria

Apple ha sempre mantenuto un profilo basso riguardo alla quantità di RAM presente nei suoi iPhone. A differenza di molti produttori Android, questo dato non viene mai menzionato durante gli eventi di presentazione e raramente compare nelle specifiche tecniche ufficiali sul sito web dell’azienda.

Questa reticenza ha una spiegazione: per anni, la strategia di Apple è stata quella di ottenere prestazioni superiori con una quantità inferiore di memoria, grazie all’integrazione verticale tra hardware e software proprietario. Un approccio che ha permesso all’azienda di offrire un’esperienza utente fluida anche con specifiche tecniche nominalmente inferiori rispetto alla concorrenza.

L’AI cambia tutto

Secondo l’analista Ming-chi Kuo, noto per le sue previsioni generalmente affidabili sul mondo Apple, questa filosofia potrebbe essere in procinto di cambiare. La ragione principale sarebbe l’espansione delle funzionalità di Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale introdotto con iOS 18.

Le esperienze AI richiedono maggiori risorse computazionali e, in particolare, più memoria RAM per elaborare modelli complessi mantenendo al contempo la reattività del sistema. Per garantire un’esperienza coerente e fluida a tutti gli utenti, Apple starebbe quindi pianificando un significativo aumento della RAM sui suoi prossimi dispositivi.

iPhone 17: tutta la gamma con 12GB di RAM?

La previsione più interessante riguarda la prossima generazione di iPhone. Secondo Kuo, Apple avrebbe l’ambizione di equipaggiare tutti i modelli della serie iPhone 17 con ben 12GB di RAM, un notevole incremento rispetto agli 8GB presenti nei flagship attuali.

Questo piano includerebbe anche il sottile iPhone 17 Air, modello che secondo i rumor dovrebbe rivaleggiare con il Samsung Galaxy S25 Edge. Tuttavia, potrebbero esserci ostacoli legati alla catena di approvvigionamento che potrebbero costringere Apple a mantenere 8GB di RAM per il modello base della serie.

L’analista sostiene inoltre che l’azienda sia pienamente determinata a garantire che tutti i modelli di iPhone 18, previsti per il 2026, dispongano di 12GB di RAM.