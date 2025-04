iPhone pieghevole avrà una fotocamera sotto il display, ma scordatevi FaceID

Il tanto atteso iPhone pieghevole di Apple, attualmente in fase di sviluppo, potrebbe includere una fotocamera posizionata sotto il display pieghevole, ma questo modulo probabilmente non integrerà i componenti TrueDepth necessari per il funzionamento del Face ID. Questa informazione proviene dal leaker Digital Chat Station, attivo su Weibo e con fonti all’interno della catena di fornitura cinese.

Nuovi dettagli tecnici e sfide di progettazione

Lunedì scorso, il leaker ha rivelato le presunte risoluzioni del display interno da 7,76 pollici e di quello esterno da 5,49 pollici del dispositivo pieghevole di Apple in stile libro, affermando anche che il display interno avrà una fotocamera sotto lo schermo. Tuttavia, non era chiaro se questo significasse che il sistema TrueDepth alla base del Face ID sarebbe stato integrato sotto lo schermo insieme alla fotocamera per i selfie.

Le ultime informazioni chiariscono questo punto, suggerendo che il display avrà un singolo foro per la fotocamera. Questo si allinea con quanto affermato dall’analista Ming-Chi Kuo, secondo cui l’iPhone pieghevole rinuncerà all’autenticazione Face ID, utilizzando invece un pulsante Touch ID laterale per risparmiare spazio interno prezioso. Apple integra già il Touch ID nel pulsante laterale di alcuni iPad, quindi esiste un precedente per questa soluzione.

Quando uscirà?

Integrare il Face ID sotto lo schermo è difficile perché i componenti principali che compongono il sistema della fotocamera TrueDepth – come il proiettore di punti e la fotocamera a infrarossi – necessitano di una visuale chiara e senza ostacoli per scansionare accuratamente il volto.

Gli attuali strati del display bloccano o distorcono la luce infrarossa, degradando la capacità del sistema di creare una mappa facciale 3D sicura. Secondo Digital Chat Station, Apple sta anche sviluppando un dispositivo pieghevole più grande da 18,8 pollici, e uno dei prototipi di ingegneria presenta una “lente con sovrastruttura metallica” che integra i componenti ricevitore e trasmettitore del Face ID per il riconoscimento facciale sotto il display. Mark Gurman di Bloomberg ha suggerito che questo “gigantesco” tablet pieghevole sarà lanciato nel 2028. Apple lancerà il suo iPhone pieghevole alla fine del prossimo anno con un prezzo premium di circa 2.000 dollari.