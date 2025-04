iPhone 17 Pro, una fotocamera tutta nuova: teleobiettivo con zoom inferiore, ma sensore più potente?

Apple sembra avere grandi progetti per la lineup iPhone 17. Oltre al vociferato iPhone 17 Air, anche i modelli Pro dovrebbero ricevere significativi aggiornamenti hardware, specialmente per quanto riguarda le fotocamere. E a giudicare dalle ultime indiscrezioni, l’iPhone 17 Pro potrebbe riservare un’altra sorpresa fotografica.

Nuovo teleobiettivo con sensore da 48 megapixel

Secondo quanto riportato dal noto leaker Majin Bu, Apple ha intenzione di adottare un nuovo teleobiettivo con sensore da 48 megapixel sull’iPhone 17 Pro. Sebbene la notizia fosse già circolata grazie ad altre fonti, il report di Majin Bu rivela dettagli aggiuntivi interessanti.

Attualmente, iPhone 16 Pro e 16 Pro Max sono dotati di un teleobiettivo con sensore da 12 megapixel che consente uno zoom ottico 5x. Se il report è corretto, i modelli 17 Pro avranno invece un nuovo teleobiettivo con zoom ottico 3,5x – sì, inferiore rispetto all’attuale zoom. Secondo il leaker, il sensore ad alta risoluzione permetterà ad Apple di offrire uno zoom superiore al 5x tramite ritaglio digitale.

Il principio è essenzialmente lo stesso dell’obiettivo principale degli iPhone più recenti. Sebbene l’iPhone 16 abbia un sensore da 48 megapixel, Apple offre uno zoom digitale 2x (che l’azienda chiama zoom teleobiettivo) che ritaglia l’immagine completa in una foto da 12 megapixel, risultando in uno scatto ingrandito di buona qualità. È per questo che Apple afferma che l’iPhone 16, ad esempio, ha “due fotocamere in una”.

iPhone 17 Pro: ecco cosa cambia

Majin Bu suggerisce che il cambiamento nell’iPhone 17 Pro andrà a vantaggio degli utenti, poiché l’attuale obiettivo 5x costringe a allontanarsi dal soggetto per scattare foto ritratto. Con un obiettivo 3,5x, scattare ritratti sarebbe più facile, mentre l’iPhone sarebbe comunque in grado di realizzare foto con zoom digitale fino a 7x. Vale la pena notare che Majin Bu ha un track record altalenante in termini di affidabilità, quindi è consigliabile prendere queste informazioni con cautela.

Secondo altre fonti, tutti i modelli di iPhone 17 avranno anche una nuova fotocamera per selfie da 24 megapixel, mentre i modelli Pro offriranno per la prima volta video in 8K. Ricordiamo che, come ogni anno, si prevede che Apple presenterà tutti i nuovi iPhone 17 a settembre. La lineup includerà per la prima volta anche un inedito modello chiamato Air: sarà l’iPhone più sottile di sempre.