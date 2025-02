Samsung si prepara a espandere la sua lineup di smartphone pieghevoli con un modello più accessibile: il Galaxy Z Flip FE. Secondo quanto riportato dal leaker @PandaFlashPro, questo nuovo dispositivo condividerà molte caratteristiche con il Galaxy Z Flip 6, proponendosi come alternativa più economica nel segmento dei foldable.

l segmento dei dispositivi pieghevoli, sebbene in crescita, rimane ancora confinato in una fascia premium. La necessità di smartphone pieghevoli economici è cruciale per stimolare una diffusione su larga scala e convincere i consumatori tradizionali ad abbracciare questa tecnologia. Attualmente, i modelli più diffusi, come il Galaxy Z Flip e il Galaxy Z Fold, hanno prezzi elevati, limitando il bacino di utenti ai soli appassionati di tecnologia e ai consumatori disposti a investire cifre considerevoli. Con il Z Flip FE, finalmente Samsung potrebbe rendere i pieghevoli mainstream.

Le specifiche tecniche

Il Galaxy Z Flip FE dovrebbe utilizzare lo stesso display del Flip 6, con l’unica differenza nella luminosità di picco, limitata a 1.900 nit. Samsung manterrebbe anche l’Ultra Thin Glass (UTG) per la protezione dello schermo pieghevole, così come la struttura in Armor Aluminum con frame piatto, la cerniera e il Gorilla Glass Victus del modello di riferimento.

Sul fronte fotografico, il dispositivo dovrebbe montare una fotocamera principale da 50MP e una selfie camera da 10MP. Il cuore del dispositivo sarà probabilmente un chip Exynos (si ipotizza l’Exynos 2500), accompagnato da Wi-Fi 6E e ricarica rapida da 25W.

Software e limitazioni

Il dispositivo dovrebbe arrivare con Android 15 e One UI 7.x preinstallati, allineandosi ai futuri Galaxy Z Flip 7 e Fold 7. Tuttavia, a causa delle limitazioni nelle prestazioni della NPU, alcune funzionalità di Galaxy AI potrebbero non essere disponibili.

Il lancio del Galaxy Z Flip FE è previsto per agosto, insieme ai nuovi Z Flip 7 e Z Fold 7. Sebbene il prezzo non sia ancora stato rivelato, si prevede che sarà significativamente inferiore rispetto al modello standard, rendendo la tecnologia pieghevole accessibile a un pubblico più ampio.