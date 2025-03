Tutto quello che sappiamo sull’iPhone Fold, il primo pieghevole di Apple

Apple sembra pronta a entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli con l’iPhone Fold, un dispositivo che potrebbe segnare una svolta nell’evoluzione degli smartphone. Secondo le ultime informazioni trapelate, il dispositivo avrà un display pieghevole con un rapporto 4:3, in linea con i modelli di iPad. Il lancio è previsto per il 2024, ma le specifiche rivelano dettagli interessanti che potrebbero fare la differenza nel panorama dei telefoni pieghevoli.

Stesso formato di un iPad?

Il cuore dell’iPhone Fold sarà il suo display pieghevole, che adotterà un rapporto di aspetto 4:3, una scelta strategica per mantenere coerenza con l’esterno del dispositivo e garantire la compatibilità con il software esistente di iPad. Questo formato si adatta perfettamente alla navigazione, alla lettura e al multitasking, rendendo il dispositivo particolarmente versatile. Il dispositivo avrà anche un display esterno da 5,5 pollici e un display pieghevole interno da 7,8 pollici, offrendo un’esperienza visiva potente e senza pieghe visibili, come confermato dagli analisti.

Il design includerà una scocca in lega di titanio e una cerniera realizzata in vetro metallico, conferendo al dispositivo una resistenza e una durabilità superiori. Apple ha scelto di rinunciare a Face ID, optando per un tasto laterale con Touch ID, una decisione che mira a ottimizzare lo spazio interno del dispositivo. Con queste caratteristiche, l’iPhone Fold si preannuncia come un dispositivo innovativo, con un form factor che potrebbe renderlo diverso da tutti gli altri competitor.

Focus su Apple Intelligence e AI

Oltre al design, l’iPhone Fold sarà posizionato come un “vero telefono AI-driven“, sfruttando le grandi dimensioni del display per offrire un’esperienza di multitasking migliorata, ideale per gli utenti che utilizzano più applicazioni contemporaneamente. La macchina sarà alimentata da un’intelligenza artificiale avanzata, che garantirà un utilizzo ancora più fluido e dinamico, perfetto per la produttività e l’intrattenimento.

Il dispositivo offrirà caratteristiche premium, e questo verrà ben riflesso dal suo prezzo. Sarà proibitivo: secondo le stime uscite ad oggi, si parla di un range compreso trai 2000 e 2500 euro. Insomma, Apple sembra puntare su un segmento di mercato di fascia alta, con l’ambizione di conquistare gli utenti più esigenti del settore.