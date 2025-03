iPhone 17 Air e iOS completamente ridisegnato: ecco a cosa lavora Apple

Cresce l’attesa per i nuovi iPhone di Apple. Nonostante manchi ancora qualche mese al lancio ufficiale della linea iPhone 17, le indiscrezioni sui prossimi dispositivi della Mela iniziano già a circolare con insistenza. Le anticipazioni delineano una serie di innovazioni interessanti, in particolare l’introduzione di un modello ultra-sottile.

Il nuovo iPhone 17 Air

La novità più rilevante riguarda un dispositivo estremamente sottile che, secondo i leak di design, dovrebbe chiamarsi iPhone 17 Air, riprendendo la nomenclatura già utilizzata per i MacBook ultraleggeri. Mark Gurman di Bloomberg, fonte solitamente affidabile per le anticipazioni su Apple, ha riportato a gennaio che questo modello sarà equipaggiato con il chip base A19 e disporrà di una singola lente fotografica.

L’iPhone 17 Air potrebbe inoltre utilizzare il nuovo modem proprietario di Apple, introdotto a febbraio con l’iPhone 16e. Questo dispositivo sembra destinato a sostituire un potenziale iPhone 17 Plus nella lineup.

La gamma completa dovrebbe includere, come da tradizione, un modello base iPhone 17, una versione Pro e la variante Pro Max con schermo più ampio e maggiore autonomia. Dato il recente lancio dell’iPhone 16e a febbraio, con un prezzo sorprendentemente elevato, appare improbabile l’introduzione di un nuovo modello nella fascia economica precedentemente occupata dalla serie SE.

iOS 19 e l’intelligenza artificiale

Sul fronte software, Jon Prosser di Front Page Tech ha anticipato a gennaio che una riprogettazione dell’app Fotocamera potrebbe essere solo l’inizio di cambiamenti più radicali per il sistema operativo. Bloomberg ha confermato a marzo che è in corso una revisione completa di iOS, che non ha subito aggiornamenti significativi dell’interfaccia da diverse generazioni.

Appare pressoché certo che Apple continuerà a sviluppare la suite Apple Intelligence, integrando finalmente gli aggiornamenti di Siri basati sull’intelligenza artificiale promessi e non ancora completamente implementati.

Maggiori dettagli sui piani software dell’azienda emergeranno probabilmente durante la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025, prevista per l’inizio di giugno.