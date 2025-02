Apple ha recentemente aggiornato le sue pagine ufficiali dedicate a iOS 18 e iPadOS 18, annunciando che la versione 18.4 sarà disponibile a inizio aprile 2025. Questa release introdurrà nuove funzionalità di Apple Intelligence e amplierà il supporto linguistico a diverse nuove lingue, tra cui cinese semplificato, inglese (India e Singapore), francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese (Brasile) e spagnolo.

Con iOS 18.4, Siri avrà i super poteri?

Una delle principali novità attese riguarda l’aggiornamento di Siri. Con iOS 18.4, l’assistente vocale di Apple dovrebbe acquisire una maggiore consapevolezza del contesto sullo schermo, permettendo agli utenti di fare riferimenti diretti a contenuti visualizzati. Ad esempio, sarà possibile dire: “Aggiungi questo indirizzo ai contatti”, mentre si visualizza un messaggio con un nuovo indirizzo, e Siri comprenderà a cosa ci si riferisce. Inoltre, grazie alla piattaforma App Intents, Siri potrà eseguire centinaia di nuove azioni all’interno delle app senza doverle aprire, facilitando operazioni come l’editing di foto o l’organizzazione di file tramite comandi vocali.

Un’altra funzionalità prevista è la capacità di Siri di comprendere meglio il contesto personale dell’utente. Questo significa che l’assistente potrà accedere a informazioni come messaggi, eventi del calendario e note, offrendo risposte più pertinenti e personalizzate. Ad esempio, si potrà chiedere a Siri di trovare una ricetta inviata da un amico, anche senza ricordare se è stata ricevuta via email, messaggio o annotata in una nota.

Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che alcune di queste funzionalità avanzate di Siri potrebbero essere posticipate a iOS 18.5, previsto per maggio 2025, per permettere ad Apple di perfezionare ulteriormente l’esperienza utente. Il potenziamento di Apple Intelligence è attesissimo: finora le funzioni alimentate dall’AI di Apple hanno lasciato piuttosto a desiderare.

Non solo Siri: le altre novità

Oltre agli aggiornamenti di Siri, iOS 18.4 introdurrà nuove emoji, tra cui volti con occhiaie, impronte digitali, alberi spogli, ortaggi a radice, arpe, pale e schizzi, ampliando le opzioni di espressione per gli utenti.

Per gli utenti dell’Unione Europea, un cambiamento significativo sarà la possibilità di impostare app di navigazione e traduzione di terze parti come predefinite, in conformità con il Digital Markets Act dell’UE. Ciò significa che si potrà scegliere, ad esempio, Google Maps o Waze come app di navigazione predefinita al posto di Apple Maps.

Infine, l’aggiornamento dovrebbe includere il supporto per i robot aspirapolvere nell’app Home, consentendo il controllo di funzioni chiave come l’accensione, la modalità di pulizia e lo stato di carica direttamente dall’app o tramite comandi vocali con Siri.

La prima beta di iOS 18.4 e iPadOS 18.4 è attesa a breve, possibilmente già dalla prossima settimana, offrendo agli sviluppatori e agli utenti la possibilità di testare in anteprima le nuove funzionalità prima del rilascio pubblico previsto per aprile.