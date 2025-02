Apple si affida all'intelligenza artificiale di Alibaba per migliorare i suoi servizi in Cina: basterà per arginare il calo delle vendite degli iPhone?

Apple ha ufficialmente scelto Alibaba come partner per supportare le sue funzionalità di intelligenza artificiale in Cina, un accordo che potrebbe aiutare l’azienda statunitense a contrastare il calo delle vendite di iPhone nel paese. Lo ha confermato il presidente di Alibaba, Joseph Tsai, durante il World Government Summit a Dubai. Apple Intelligence è la nuova suite di funzionalità AI di Apple — in Italia non è ancora disponibile, mentre negli USA non sta ottenendo il gradimento sperato.

La partnership rappresenta una vittoria strategica per Alibaba in un mercato AI altamente competitivo, dove aziende come DeepSeek stanno attirando l’attenzione grazie a modelli avanzati sviluppati a costi ridotti rispetto ai competitor occidentali. L’accordo mette fine a mesi di speculazioni sulla strategia AI di Apple in Cina, dopo trattative con altre big tech locali come Baidu, ByteDance e Tencent.

Tsai ha dichiarato: “Hanno parlato con diverse aziende in Cina. Alla fine hanno scelto noi. Vogliono utilizzare la nostra AI per potenziare i loro telefoni. Ci sentiamo estremamente onorati di collaborare con una grande azienda come Apple.”

Secondo il report di The Information, Apple continua a lavorare anche con Baidu su alcune funzionalità AI per iPhone in Cina. Tuttavia, non è chiaro se l’accordo con Alibaba seguirà il modello già adottato fuori dalla Cina, dove Apple combina la propria Apple Intelligence con ChatGPT di OpenAI.

Sfida sul mercato e regolamentazioni

In Cina, tutti i prodotti AI rivolti ai consumatori devono ottenere l’approvazione delle autorità. Sia Apple che Alibaba hanno già presentato i documenti richiesti per la regolamentazione del loro progetto congiunto.

L’annuncio dell’accordo ha avuto un impatto immediato sulle azioni Alibaba, che hanno registrato un picco del 9,2%, raggiungendo il valore più alto dal gennaio 2022, prima di chiudere la giornata con un incremento del 2,6%.

Secondo alcuni analisti, la partnership tra Apple e Alibaba non va vista solo come un’adesione alle normative cinesi, ma anche come un riconoscimento delle capacità AI di Alibaba. Tuttavia, la sfida più grande per Apple sarà la rapidità con cui riuscirà a implementare queste nuove funzionalità nel suo ecosistema.