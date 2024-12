Un sondaggio su 2000 utenti statunitensi fa sudare freddo Apple. Le nuove funzioni AI? Per ora non interessano quasi nessuno. E sempre più persone si stanno disinnamorando dell'ecosistema di Apple.

Secondo un sondaggio condotto da SellCell, quasi la metà degli utenti iPhone (47,6%) ritiene che l’intelligenza artificiale sia un fattore importante nella scelta di uno smartphone. Tuttavia, il 73% di coloro che hanno provato le funzionalità AI di Apple ritiene che queste non aggiungano valore all’esperienza d’uso. Il malcontento non è esclusivo di Apple: l’87% degli utenti Samsung ha espresso una simile insoddisfazione per le funzionalità AI dei dispositivi Galaxy. Insomma, per ora questi strumenti sembrano non aver fatto breccia nel cuore degli utenti.

Per ora l’AI interessa a pochi utenti

Apple ha introdotto molte delle sue funzionalità AI con l’aggiornamento iOS 18.1 nell’ottobre del 2024. Tra le funzioni più utilizzate emergono i Writing Tools (72%), che aiutano nell’editing e nella sintesi del testo, e i riassunti delle notifiche (54%), che condensano le notifiche più importanti. Altre funzionalità, come Priority Messages, Clean Up in Photos e Smart Reply, hanno registrato tassi di adozione più bassi, oscillando tra il 44,5% e il 20,9%. Funzioni avanzate come la ricerca naturale nelle Foto e i sommari delle trascrizioni sono state provate da meno del 15% degli utenti.

Curiosamente, molti utenti Apple non hanno ancora aggiornato i loro dispositivi a iOS 18.1: il 57,6% ha dichiarato di non aver utilizzato le funzionalità AI per questa ragione. Altri hanno espresso dubbi sull’utilità, sulla precisione e sulla privacy di queste funzioni.

Fedeltà al marchio in calo: allarme rosso per Apple?

Un altro dato significativo riguarda la fedeltà al brand. Il 16,8% degli utenti iPhone ha ammesso di considerare un possibile passaggio a Samsung, soprattutto se le funzionalità Galaxy AI dovessero rivelarsi superiori. Solo il 78,9% dei possessori di iPhone si ritiene oggi “fermo” nell’ecosistema Apple, un calo netto rispetto al 92% del 2021. Al contrario, appena il 9,7% degli utenti Samsung prenderebbe in considerazione un passaggio ad Apple per migliori funzionalità AI.

Un’ultima evidenza emersa riguarda la disponibilità degli utenti a pagare per servizi AI. Solo l’11,6% degli utenti Apple si è detto disposto a sottoscrivere un abbonamento per accedere a queste funzionalità, contro un esiguo 4% degli utenti Samsung.

L’uscita imminente di iOS 18.2, con nuove funzionalità come Genmoji e l’integrazione con ChatGPT, potrebbe cambiare la percezione delle capacità AI offerte da Apple. Il sondaggio, condotto a fine 2024, ha coinvolto oltre 2.000 partecipanti negli Stati Uniti, tra utenti iPhone e Samsung Galaxy con dispositivi che supportano funzionalità AI.