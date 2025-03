Apple, i nuovi iPad Air M4 sono vicinissimi: ecco cosa devi sapere

Il gigante di Cupertino si prepara a rinnovare la sua linea di tablet, ma non immediatamente. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple lancerà presto i nuovi iPad Air equipaggiati con il potente chip M4, saltando completamente la generazione M3. Tuttavia, contrariamente a quanto si poteva pensare, questi dispositivi non arriveranno in contemporanea con i MacBook Air M4, previsti invece per questa settimana.

Prima i MacBook Air M4, poi il resto della famiglia

Secondo quanto riportato dal noto analista Mark Gurman nella sua newsletter “Power On”, Apple ha intenzione di lanciare i modelli MacBook Air con chip M4 già questa settimana, mentre i nuovi iPad Air M4 e iPad 11 “probabilmente non arriveranno nei prossimi giorni”. Questa strategia segue un approccio già visto con l’iPhone 16e: la casa di Cupertino preferisce dare spazio a un prodotto alla volta, permettendo a ciascuno di ricevere la giusta attenzione mediatica.

L’annuncio dei nuovi MacBook Air dovrebbe avvenire tramite un semplice comunicato stampa, senza un evento dedicato, esattamente come accaduto per altri lanci recenti. Intanto, le scorte degli attuali iPad Air e iPad di decima generazione stanno diminuendo rapidamente nei negozi di tutto il mondo, segnale inequivocabile che nuovi modelli sono in arrivo. Tuttavia, Apple sembra voler dare priorità ai MacBook Air M4 prima di aggiornare la sua linea di tablet.

Cosa aspettarsi dai nuovi iPad Air M4 e iPad 11

Sebbene Gurman non abbia condiviso una data precisa per il lancio dei nuovi iPad Air e iPad 11, possiamo ragionevolmente ipotizzare che i nuovi modelli verranno introdotti tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Per quanto riguarda le caratteristiche, gli iPad Air manterranno lo stesso design dei modelli attuali, ma salteranno l’aggiornamento al chip M3 per passare direttamente all’M4, seguendo una strategia simile a quella adottata con gli iPad Pro OLED.

Il nuovo processore porterà prestazioni potenziate alla gamma iPad Air, ma potrebbe trattarsi di una versione “binned” del chip, dato che Apple tende a riservare i chip con prestazioni più elevate ai suoi modelli premium. Resta da vedere se ci saranno differenze di performance tra i vari modelli della linea.

Anche l’iPad 11 dovrebbe mantenere il design attuale, ma per contenere il prezzo, non offrirà il supporto ad Apple Intelligence, il che significa che non monterà il chip A17 Pro. Non è ancora chiaro se Apple incorporerà nei nuovi tablet il suo modem 5G C1 personalizzato, cioè quello che ha appena fatto il debutto sui nuovissimi iPhone 16e.