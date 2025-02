Apple investe 500 miliardi negli USA: nuova fabbrica per server IA in Texas e 20.000 nuovi posti nella ricerca durante l'era Trump.

Apple ha svelato un ambizioso piano di investimenti negli Stati Uniti: 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. L’annuncio, che arriva in un momento politicamente significativo, include la costruzione di una gigantesca fabbrica in Texas dedicata ai server per l’intelligenza artificiale e la creazione di circa 20.000 posti di lavoro nel settore della ricerca e sviluppo in tutto il paese. A gennaio, Apple aveva già promesso un massiccio investimento sull’economia statunitense.

Un piano strategico con risvolti politici

Il massiccio investimento annunciato da Apple comprende una vasta gamma di spese: dagli acquisti presso fornitori statunitensi fino alle produzioni cinematografiche e televisive per il servizio Apple TV+. L’azienda non ha specificato quanto di questa cifra fosse già prevista per la sua base di fornitori americana, che include aziende come Corning, produttrice del vetro per iPhone nel Kentucky.

La mossa arriva dopo le notizie di un incontro tra l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, e il presidente Donald Trump la scorsa settimana. Molti prodotti Apple assemblati in Cina potrebbero essere soggetti a tariffe del 10% imposte da Trump all’inizio di questo mese, sebbene l’azienda avesse ottenuto alcune esenzioni durante la prima amministrazione Trump.

“Questo impegno rappresenta un gesto politico verso l’amministrazione Trump”, ha dichiarato Gil Luria, analista di D.A. Davidson, osservando che i 500 miliardi probabilmente includono tutte le spese di Apple negli USA, compresi i costi generali e amministrativi. “Non è chiaro se questo annuncio rappresenti una reale accelerazione della spesa.”

Apple aveva fatto un annuncio simile sui suoi piani di spesa negli Stati Uniti nel 2018, durante la prima amministrazione Trump, quando aveva dichiarato che i suoi investimenti nuovi e in corso avrebbero contribuito con 350 miliardi di dollari all’economia statunitense nell’arco di cinque anni.

Un investimento colossale

Apple ha annunciato che collaborerà con Foxconn per costruire una struttura di oltre 23.000 metri quadrati a Houston, dove verranno assemblati i server che alimenteranno Apple Intelligence, la suite di funzionalità di intelligenza artificiale dell’azienda che aiuta a redigere email e svolgere altre attività. Questi server sono attualmente prodotti al di fuori degli Stati Uniti.

Inoltre, l’azienda di Cupertino ha dichiarato che aumenterà il suo Advanced Manufacturing Fund da 5 a 10 miliardi di dollari, con parte dell’espansione destinata a “un impegno multimiliardario di Apple per produrre silicio avanzato” presso la fabbrica di TSMC in Arizona. Apple non ha divulgato i dettagli dell’accordo con TSMC, ma in passato ha utilizzato il fondo per aiutare i partner a costruire l’infrastruttura necessaria per fornire prodotti o servizi per Apple.

Un altro elemento chiave dell’annuncio è l’apertura di un’accademia manifatturiera in Michigan, dove gli ingegneri di Apple, insieme al personale delle università locali, offriranno corsi gratuiti per piccole e medie imprese manifatturiere in aree come la gestione dei progetti e l’ottimizzazione dei processi produttivi.