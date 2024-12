Il produttore cinese TCL si prepara a lanciare TCLtv+, una piattaforma streaming gratuita, che verrà inclusa nelle Smart TV di ultima generazione. La sua peculiarità? La maggior parte dei contenuti sono generati dall’intelligenza artificiale.

I primi film di TCL generati usando l’AI

Negli ultimi anni, la pubblicità è diventata un elemento sempre più centrale nelle Smart TV, che hanno iniziato a sfruttare i loro sistemi operativi proprietari per mostrare annunci e tracciare gli utenti, sbloccando una nuova forma di monetizzazione. Con il suo nuovo canale, TCL intende portare questa strategia al livello successivo.

I film generati usando l’AI saranno promossi su TCLtv+, che offre centinaia di canali FAST (Free Ad-supported Streaming TV). La piattaforma sarà disponibile sui televisori TCL, anche quelli con sistema operativo Google TV e Roku OS.

Alcuni dei cortometraggi includono attori reali come Kellita Smith, nota per il ruolo di Wanda nella serie “The Bernie Mac Show”, mentre altri presentano personaggi creati con l’AI. Tutti i film utilizzano l’AI per effetti speciali e animazioni e sono stati realizzati in 12 settimane. Gli strumenti utilizzati includono ComfyUI, Nuke e Runway. Nonostante l’uso dell’AI, tutti i cortometraggi sono stati scritti, diretti e musicati da professionisti umani. Chris Regina, Chief Content Officer di TCL per il Nord America, ha dichiarato che oltre 50 esperti hanno collaborato alla realizzazione dei film.

Stiamo entrando nell’era della TV generata da AI?

TCL intende espandere la produzione di contenuti originali basandosi su una strategia che riduce i costi e aumenta le entrate pubblicitarie. I film saranno finanziati dalla pubblicità mirata. Haohong Wang, GM di TCL Research America, ha spiegato che i contenuti di TCL creeranno un effetto circolare alimentato da pubblicità e AI, immaginando un’era di “Free Premium Originals” simile all’età d’oro di Hollywood.

Catherine Zhang, VP dei servizi di contenuto e partnership di TCL, ha dichiarato che l’obiettivo è abituare gli utenti a guardare passivamente contenuti creati con l’AI generativa, permettendo a TCL di monetizzare tramite pubblicità mirata. Tuttavia, resta da vedere se il pubblico mostrerà di gradire effettivamente questo genere di contenuto. Del resto, la concorrenza non manca e convincere gli spettatori a guardare un film generato usando l’AI rispetto ad una produzione ad alto budget di Netflix o Disney+ potrebbe dimostrarsi molto complicato.