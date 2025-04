Apple e l’intelligenza artificiale: una funzione cambia il modo di vedere le immagini

Esiste un nuovo strumento di pulizia basato sull’intelligenza artificiale di Apple, la nuova funzionalità è disponibile in Australia da dicembre per i clienti e vengono offerte diverse funzionalità hardware e software. Questo strumento in realtà sarà disponibile anche per i clienti in Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito, Sudafrica, Irlanda e Stati Uniti.

Questo strumento va ad utilizzare l’intelligenza artificiale generativa e va ad analizzare la scena, suggerendo elementi che potrebbero in qualche modo distrarre. Si può toccare l’elemento suggerito per rimuoverlo o cerchiarlo e poi eliminarlo. Questo dispositivo come già anticipato va ad utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per cercare di creare una sostituzione logica basata sull’area circostante.

La rivoluzione del fotoritocco: intelligenza artificiale integrata e dilemmi etici

Da oltre un decennio esistono le app di fotoritocco, ma adesso non è più necessario scaricarle, pagare o sforzarsi di utilizzare una nuova app. Qualora si possieda un dispositivo idoneo, è possibile utilizzare queste funzionalità direttamente nell’app predefinita per le foto del proprio smartphone. Lo strumento si chiama Clean Up di Apple, ma chi possiede un telefono Android può utilizzare il Magic Editor di Google.

Grazie a questi strumenti è possibile spostare, ridimensionare, ricolorare o eliminare oggetti, il tutto utilizzando l’intelligenza artificiale. Gli utenti di dispositivi Samsung possono utilizzare l’app Galleria fotografica integrata per poter rimuovere gli elementi dalle foto. Ma in che modo si possono utilizzare questi strumenti, oltre che per eliminare le distrazioni?

Molti utenti riferiscono di utilizzarle per rimuovere le filigrane che solitamente vengono aggiunte da fotografi o aziende che in qualche modo cercano di proteggere il loro lavoro, evitando che qualcuno possa copiarli senza autorizzazione. Altri ancora li utilizzano per alterare le prove. Se da una parte l’intelligenza artificiale ci semplifica la vita, dall’altra le autorità di regolamentazione hanno un ruolo importante da svolgere, ovvero garantire che le persone non abusino della tecnologia di intelligenza artificiale.