Tutti coloro che sono in possesso di un account Facebook avranno sicuramente avuto modo di notare, nel tempo, l’aumento della presenza di immagini generate dall’intelligenza artificiale. Immagini definite “spazzatura” che in poco tempo riescono a diventare virali sul social network menzionato in precedenza raccogliendo anche migliaia di Mi Piace. Ma, da dove provengono queste immagini?

Proprio nel tentativo di trovare una risposta alla domanda in questione 404 Media ha condotto delle ricerche piuttosto approfondite scoprendo un vero e proprio mercato legato alla diffusione di immagini piuttosto particolari in grado di catturare l’attenzione delle persone colpendo la loro sensibilità. Stiamo parlando infatti di immagini con protagonisti bambini affamati, persone estremamente magre e disastri naturali. Come già affermato in precedenza queste immagini vengono realizzate utilizzando l’Intelligenza Artificiale ed ovviamente lo scopo di chi lo fa è quello di ottenere dei grossi guadagni. Si tratta quindi di creazioni con scopo di lucro.

La scoperta della ricerca condotta da 404 Media

Grazie alla ricerca effettuata da 404 Media è stato possibile scoprire che la pubblicazione di tali immagini avviene di solito in pagine Facebook con un alto numero di follower. Esattamente oltre 100.000. Nello specifico tramite un video realizzato con lo scopo di svelare l’inganno è stato possibile vedere Gyan Abhishek, celebre youtuber, incoraggiare altre persone a creare delle pagine Facebook per poter condividere delle immagini assolutamente false create appunto dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo era quella di ottenere dei guadagni “tramite bonus di rendimento“, come affermato da 404 Media.

Quanto affermato svela infatti una triste realtà. Facebook sembrerebbe essere solito premiare le persone che rendono virali tali immagini attraverso il Creator Bonus Program. Secondo il rapporto pubblicato da 404 MEdia persone come lo youtuber menzionato in precedenza utilizzano l’intelligenza artificiale di Microsoft proprio per creare tali immagini.

Nel video è possibile ascoltare i consigli offerti dall’uomo, come quello di iniziare a generare immagini cercando appunto sul generatore “persone povere con corpo magro”. Il guadagno ottenuto, secondo lo youtuber Carry Techmind, potrebbe essere compreso tra $ 3 e $ 10 per 1.000 Mi piace.