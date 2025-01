Contrastare la solitudine e favorire uno stile di vita sano diventano sempre più importanti nella società di oggi. Per questo, Pieter van der Linden, co-fondatore della società francese di soluzioni digitali Vivitnet, e un team di ricercatori provenienti da Germania, Finlandia, Regno Unito e Francia, hanno sviluppato un nuovo progetto. Hanno voluto estendere l’interazione online e associarla al movimento, scegliendo la danza.

È nato così un progetto di ricerca chiamato CAROUSEL, che ha unito l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale per dare la possibilità alle persone di sperimentare esperienze di ballo online, accompagnate da partner reali o da avatar. Connettersi a Internet per dare sfogo alle proprie capacità di danza, divertirsi e trascorrere il tempo in compagnia è oggi possibile. I ricercatori ritengono che ballare crei una connessione profonda perché richiede di concentrarsi sull’altra persona e seguirne i movimenti.

Il nuovo progetto CAROUSEL combina la danza con la tecnologia

Tramite la tecnologia, gli utenti sono in grado di percepire la presenza e il movimento degli altri, anche se non si trovano fisicamente nello stesso luogo. Le telecamere catturano i movimenti dei ballerini, mentre l’intelligenza artificiale converte i loro corpi in avatar che riproducono i loro movimenti sullo schermo. La sincronizzazione è resa possibile grazie all’eliminazione dei ritardi nella comunicazione.

La ricerca è guidata dal Centro tedesco di ricerca per l’intelligenza artificiale di Kaiserslautern, in Germania, in collaborazione con Grassroots Arts and Research UG, una PMI con sede a Colonia, in Germania, e anche con l’Università Aalto in Finlandia, l’Università Napier di Edimburgo nel Regno Unito e Vivitnet.

La danza è un’attività profondamente umana. La danza è usata per celebrare, per i rituali e anche per divertirsi. Ballare è qualcosa di molto naturale. Non è qualcosa che devi imparare, anche i neonati e i bambini piccoli ballano spontaneamente.

Pieter van der Linden, co-fondatore della società francese di soluzioni digitali Vivitnet