Nuovo sistema di salvataggio basato sull'intelligenza artificiale riduce le aree di ricerca del 96% per trovare le persone scomparse in modo più veloce.

Una grande innovazione arriva direttamente da Seul, Corea del Sud dove recentemente un’importante azienda tecnologica, la Solvit System ha introdotto un innovativo sistema di ricerca e salvataggio. Questo sarebbe basato sull’intelligenza artificiale che andrebbe a ridurre in modo anche abbastanza drastico le aree di ricerca del 96% almeno. Questa interessante scoperta è stata oggetto di discussione lo scorso 9 dicembre nel corso del Global CES Media Meet-up che si è tenuto lo scorso 9 dicembre presso l’Aving News MIK Basecamp di Seul.

L’innovativo metodo di ricerca e salvataggio è stato chiamato iSAR e andrebbe a sfruttare l’analisi avanzata delle onde radio e l’intelligenza artificiale per andare a localizzare le persone scomparse in modo più efficiente. Lo studio si è rivolto davvero molto utile e per questo è stato anche apprezzato dal Ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia della Corea del Sud.

iSAR: il sistema di salvataggio basato sull’intelligenza artificiale per ambienti estremi

Il sistema innovativo di salvataggio basato sull’intelligenza artificiale è stato presentato lo scorso mese di aprile ed è stato anche utilizzato dal quartier generale di Gyeonggi Northern Fire & Disaster con l’intento di farlo conoscere anche negli Stati Uniti e altri mercati internazionali.

Si tratta di una tecnologia studiata per salvare le persone soprattutto in ambienti molto particolari come deserti, parchi nazionali e aree remote, dove sappiamo che purtroppo i sistemi di comunicazione non sono molto efficaci ed efficienti. Questo modello innovativo permetterebbe di restringere l’area di ricerca ad un venticinquesimo di quella che è la sua dimensione originale, aumentando le possibilità di successo del salvataggio.

Inoltre, sulla base delle informazioni date dai ricercatori, il sistema iSAR sarebbe dotato di un’app di supporto alla ricerca che andrebbe a migliorare l’efficienza operativa complessa. “Il nostro sistema iSAR impiega tecniche sofisticate per analizzare la copertura delle comunicazioni wireless e identificare i punti ciechi, utilizzando modelli di mobilità che consentono una risposta rapida”. Queste le parole di Solvit System.