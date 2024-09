A partire dalla pulizia del locale, passando per il cibo, fino ad arrivare a servire le pietanze ai clienti, sono davvero tante le cose che bisogna fare in un ristorante al fine di garantire un servizio di qualità.

Non sempre, però, si dispone di abbastanza personale per soddisfare le varie richieste. Proprio per questo motivo sempre più ristoranti decidono di avvalersi di strumenti di ultima generazione ed in particolar modo dell’intelligenza artificiale.

Prenotazioni telefoniche, sempre più ristoranti utilizzano l’intelligenza artificiale

Come riportato da Wired, un numero crescente di ristorante decide di affidarsi all’intelligenza artificiale per rispondere al telefono quando chiamano i clienti. Diverse le aziende che negli ultimi anni hanno deciso di lanciare questo tipo di servizio. Tra questi, cita sempre Wired, si annoverano le start up Maitre-D AI, lanciata nella Bay Area nel 2024, RestoHost e Slang. In pratica viene utilizzata un’applicazione che permette di alleggerire il carico di lavoro all’interno dei ristoranti.

I ristoranti ricevono un volume elevato di telefonate rispetto ad altre attività, soprattutto se sono popolari e accettano prenotazioni. Alex Sambvani, CEO e co-fondatore di Slang

Sempre Sambvani ha sottolineato come i ristoranti più famosi e che si trovano nelle grandi città ricevono tra le 800 e le 1.000 chiamate al mese. Un numero particolarmente elevato di chiamate, la cui gestione non è di certo delle più semplici.