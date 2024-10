Così come accade agli umani ecco che anche le api se sotto stress possono provare poco entusiasmo nella vita e di conseguenza fare delle scelte pessimistiche. Questo è quanto emerso da un recente studio effettuato dagli scienziati dell’Università di Newcastle, nel Regno Unito, e successivamente pubblicato su Proceedings of the Royal Society B. Secondo quelli che sono i risultati ottenuti da tale studio quando le api sono sotto stress e quindi particolarmente agitate tendono a ridurre le aspettative di ricompensa e di conseguenza tutto ciò potrebbe influenzare il modo in cui prima si avvicinano ai fiori e successivamente li impollinano.

Per poter effettuare lo studio i ricercatori hanno addestrato le api dando loro modo di imparare che colori diversi erano associati a diversi risultati. Un colore era associato ad una posizione di ricompensa alta mentre un altro ad una posizione di ricompensa bassa. Dopo aver appreso le associazioni in questione le api sono state divise in gruppi. Due gruppi hanno avuto modo di subire un attacco predatorio simulato mentre invece il terzo no, e quindi non è stato esposto a nessuno stress.

I risultati ottenuti dallo studio

I risultati hanno mostrato che le api sottoposte all’attacco tendevano a visitare maggiormente i luoghi con ricompense basse. Al contrario il terzo gruppo non sottoposto ad alcuno stress esterno visitava i luoghi con ricompense più alte.

Sulla questione è intervenuto il Dott. Vivek Nityananda, dell’Università di Newcastle, che ha affermato che lo studio in questione dimostra che le api sottoposte a stress sono più pessimiste: