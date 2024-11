Quali sono i comportamenti che favoriscono la nascita di nuovi neuroni? In realtà mantenere in salute il cervello potrebbe rivelarsi più semplice di quanto immaginato. E questo perché tutti abbiamo gli strumenti per farlo. Una ricerca pubblicata di recente sul Journal of Alzheimer’s Disease ad esempio ha dimostrato che tutti coloro che praticano regolarmente sport oppure hanno l’abitudine di camminare hanno un maggiore volume cerebrale in aree critiche per la memoria come ad esempio l’ippocampo. Oltre a maggiori connessioni tra le diverse aree del cervello.

Quello che molti non sanno è che i neuroni tra i 20 e i 30 anni iniziano a diminuire sempre di più. Ed esattamente ne perdiamo circa 100 mila ma una vita attiva può favorire il loro sviluppo. Fare attività fisica e di preciso correre e camminare consente di favorire ogni giorno uno sviluppo compensatorio di nuovi neuroni. In generale è consigliato avere una vita attiva oltre a praticare regolarmente attività fisica.

Come mantenere uno stile di vita sano

Per consentire al cervello di rimanere in forma è consigliato mantenere uno stile di vita sano. Ciò significa prima di tutto non fumare ma allo stesso tempo anche seguire una dieta sana e non esagerare con l’assunzione di alcol. Per un ottimo sviluppo del cervello inoltre è consigliata l’assunzione dell’aminoacido asparagina che si trova nella carne, nelle uova e nei latticini.

Anche i carboidrati sono considerati assolutamente fondamentali per i neuroni ed infatti è noto che le diete povere di carboidrati possono incidere sulle prestazioni cognitive in modo negativo. L’importante è assumere carboidrati complessi che derivano da fonti come i cereali integrali. Altri fattori importanti per la salute del cervello sono l’allegria e la vita sociale, mentre al contrario la solutine per il cervello rappresenta un vero e proprio veleno. Infine attenzione al sonno, dormire consente alle connessioni cerebrali di riorganizzarsi.