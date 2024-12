Esistono comportamenti sedentari che apportano dei benefici al nostro cervello. Quante volte quando abbiamo avuto voglia di relax, siamo stati combattuti tra il prendere il telecomando della tv o leggere un libro? La scelta non è di certo semplice, ma va detto però che questa può avere delle implicazioni per la salute del cervello, conseguenze a lungo termine. Questo almeno è quanto spiegato da un gruppo di ricercatori della University of South Australia, i quali hanno effettuato uno studio sul campo.

Nel dettaglio hanno valutato i modelli di attività di 24 ore di 397 anziani, tutti di età pari o superiore a 60 anni, ed hanno scoperto che il contesto o il tipo di attività in cui ci si impegna è molto importante, ovviamente parlando di salute mentale.

I comportamenti sedentari che stimolano la mente e migliorano la funzione cognitiva

Nel dettaglio, i ricercatori hanno appurato come alcuni comportamenti sedentari, piuttosto che altri, potrebbero essere migliori per la funzione cognitiva. Alcune attività, come leggere, scrivere, ascoltare musica, pregare, suonare uno strumento o chiacchierare possono apportare dei benefici per la memoria e per le capacità di pensiero. Guardare la televisione o giocare alla play sono dei comportamenti che possono risultare dannosi.

A parlare è stata anche la dottoressa Maddison Mellow, la ricercatrice dell’UniSa, la quale ha affermato che non tutti i comportamenti sedentari sono uguali, ovviamente parlando di memoria e di capacità di pensiero. “In questa ricerca, abbiamo scoperto che il contesto di un’attività altera il modo in cui questa si relaziona alla funzione cognitiva, con diverse attività che forniscono diversi livelli di stimolazione cognitiva e impegno sociale”. Queste le parole del Dott. Mellow.

I ricercatori hanno poi aggiunto di aver scoperto come i comportamenti sedentari che promuovono la stimolazione mentale o l’impegno sociale, come il leggere o comunque palare con gli amici, sono benefici per la funzione cognitiva e che altri invece come guardare la tv o giocare hanno un effetto negativo. “Per ottenere i migliori benefici per la salute del cervello e per quella fisica, dovresti dare la priorità al movimento che è piacevole e fa aumentare la frequenza cardiaca, poiché ciò ha benefici per tutti gli aspetti della salute”. Queste ancora le parole del Dott. Mellow.