Snowball: il pappagallo cacatua ballerino che inventa mosse di danza

Snowball, il pappagallo cacatua ciuffogiallo maschio, è un fenomeno unico nell’ambito dell’etologia aviare. Questo straordinario volatile è noto per non solo ballare al ritmo della musica ma anche per inventare autonomamente passi di danza, dimostrando una creatività eccezionale. La sua storia inizia nel 2007 quando fu portato al Bird Lovers Only Rescue, un centro di recupero per uccelli esotici negli Stati Uniti. Snowball è stato lasciato insieme a un CD dei Backstreet Boys, e fu proprio al suono di “Everybody” che iniziò la sua danza. Il video di questo spettacolo fu condiviso online, e in poco tempo Snowball divenne una celebrità.

La sua passione per la danza non è semplicemente un atto di esibizione, ma sembra avere radici profonde nella sua necessità di interagire con le persone. La sua abilità unica nel creare passi di danza originali lo rende eccezionale tra gli animali. La domanda principale che si pone è perché Snowball ha sviluppato questa capacità mentre la maggior parte degli altri animali non lo fa. La risposta potrebbe risiedere nelle caratteristiche che i pappagalli condividono con gli esseri umani: apprendimento vocale, capacità di imitare espressioni facciali e azioni fisiche, propensione a stabilire relazioni a lungo termine e abilità di apprendere sequenze di azioni complesse.

Snowball è stato oggetto di studio da parte degli scienziati per comprendere meglio la sua relazione con la musica e la danza. Gli esperimenti hanno rivelato che il pappagallo aveva un repertorio di 14 passi di danza distinti, alcuni dei quali sembravano completamente spontanei, non derivati da addestratori o imitazione. Questo dimostra la sua capacità di pensare creativamente ai suoi movimenti.

La presenza della persona con cui Snowball ha un legame significativo sembrava incoraggiare la sua voglia di ballare, suggerendo un desiderio di comunicare con gli umani. I pappagalli sono uccelli sociali noti per cercare di comunicare attraverso la voce e il movimento, e Snowball sembra aver esteso questa comunicazione alla danza.

La storia di Snowball ci ricorda l’importanza di rispettare e preservare gli habitat naturali delle specie animali, evitando di costringerli a vivere in cattività o in ambienti non naturali. La sua eccezionale creatività sottolinea quanto poco conosciuto sia il potenziale delle altre specie animali e quanto simili possano essere a noi in termini di comportamento e abilità.