Android 15 ha appena fatto il capolino, ma è già arrivato il momento di parlare della prossima versione del sistema operativo di Google. Uscirà il prossimo anno, ma gli sviluppatori possono già provare una prima, e molto acerba, preview. Google ha annunciato la disponibilità della prima Developer Preview di Android 16, introducendo nuove funzionalità che ampliano le capacità di condivisione della libreria fotografica e dei dati medici nelle applicazioni.

Android 16: le prime novità della preview per sviluppatori

Questa versione preliminare consente agli sviluppatori di integrare il selettore di foto di Android direttamente nelle loro app, permettendo agli utenti di condividere file multimediali specifici senza concedere l’accesso completo all’archivio. Inoltre, include l’ultima versione del Privacy Sandbox, il sostituto in fase di sviluppo per l’identificativo pubblicitario di Android.

Un’altra novità è la preview dell’app Health Connect, che offre API per la lettura e la scrittura di cartelle cliniche nel formato FHIR, facilitando la condivisione di informazioni tra app e dispositivi medici. Questa funzionalità mira a migliorare l’interoperabilità nel settore sanitario, simile a quanto già offerto da Apple Health su iPhone.

Quando esce Android 16?

Google ha inoltre annunciato un’accelerazione nel rilascio delle API, con l’obiettivo di promuovere un’innovazione più rapida nelle app e nei dispositivi. Secondo la timeline prevista, la prima beta pubblica di Android 16 sarà disponibile a gennaio 2025, con il rilascio finale atteso dopo aprile, probabilmente in concomitanza con l’evento annuale Google I/O previsto per maggio.

Nel frattempo, gli utenti Android – a seconda del loro telefono – stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 15. Brand come Nothing, Google Pixel, Xiaomi e Motorola hanno già iniziato a distribuire l’ultima versione del sistema operativo — che sarà disponibile al primo avvio anche su tutti i telefoni in uscita ad inizio del 2025, come il Xiaomi 15, che dovrebbe arrivare in Italia nel corso dei prossimi mesi.