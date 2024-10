Google sta finalmente rilasciando Android 15 per i dispositivi idonei, portando una ventata di novità per tutti coloro che possiedono un Pixel. La versione open source del sistema operativo era già stata pubblicata il mese scorso, ma ora l’edizione completa dell’OS sta arrivando ufficialmente su smartphone e tablet.

Come sempre, i dispositivi Pixel sono i primi a ricevere Android 15. La gamma Pixel 9, lanciata ad agosto, può finalmente beneficiare del nuovo aggiornamento, anche se questa volta Google non ha sincronizzato il rilascio del sistema operativo con quello dei nuovi flagship. Gli altri produttori dovrebbero rendere disponibile l’aggiornamento nei prossimi mesi, ma alcuni marchi utilizzeranno versioni personalizzate del codice sorgente per adattare Android 15 ai propri dispositivi.

Focus su sicurezza e privacy

Sicurezza e privacy sono al centro delle nuove funzionalità di Android 15. Google ha introdotto il Theft Detection Lock, una tecnologia che sfrutta l’intelligenza artificiale per proteggere i dati personali. Ulteriori livelli di autenticazione, come per la rimozione della SIM o la disattivazione di Find My Device, contribuiranno a rendere il dispositivo ancora più sicuro. Una novità interessante è la possibilità di creare uno spazio privato in cui conservare app e dati sensibili, rendendoli praticamente invisibili a chiunque non sia il proprietario del dispositivo.

Novità per tablet e foldable

Tra le altre novità, c’è ora la possibilità di fissare o staccare la barra delle applicazioni su dispositivi pieghevoli e tablet, rendendo il layout più personalizzabile e facilitando l’accesso alle app. Una nuova funzione chiamata “abbinamento delle app” è stata pensata per migliorare il multitasking: sarà possibile salvare combinazioni di app come icone sulla schermata principale, consentendo di aprirle con un semplice tap, rendendo operazioni come il passaggio di file tra Google Drive e Gmail ancora più semplici.

Cambia anche la fotocamera

Google ha inoltre ampliato le opzioni della fotocamera disponibili per le app di terze parti, come il controllo più dettagliato del flash. Con Android 15 sarà possibile accedere alle app che utilizzano passkey con un solo tap, e un’altra funzione molto interessante è la possibilità per alcune app di messaggistica dei carrier di inviare messaggi via satellite quando non c’è copertura cellulare o Wi-Fi.