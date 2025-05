iPhone pieghevole: Apple prepara due modelli, il secondo arriverà nel 2027

Apple sta preparando una vera e propria rivoluzione nel design dell’iPhone, e il 2027 potrebbe essere l’anno in cui questa svolta assumerà un significato simbolico. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, l’azienda di Cupertino lancerà due modelli pieghevoli: il primo nella seconda metà del 2026, il secondo un anno più tardi, in coincidenza con il ventesimo anniversario dal debutto del primo iPhone. Le nuove indiscrezioni confermano così che Apple non solo ha abbracciato il formato foldable, ma ha intenzione di renderlo parte integrante della sua strategia a lungo termine.

Due foldable e un iPhone Pro completamente ripensato

Il primo iPhone pieghevole dovrebbe vedere la luce tra meno di due anni e, secondo quanto anticipato da Kuo, avrà una struttura “a libro”, simile a quella di dispositivi come il Samsung Galaxy Z Fold. Sarà il banco di prova per valutare la risposta del mercato a un design radicalmente diverso. Ma è nel 2027 che Apple vuole spingersi oltre: accanto al secondo modello pieghevole, arriverà anche un iPhone Pro con un utilizzo innovativo del vetro, descritto come “audace” da Mark Gurman di Bloomberg. I dettagli restano ancora riservati, ma è probabile che si tratti di una fusione tra design futuristico e tecnologie emergenti, come schermi senza cornici o sensori completamente integrati nella scocca.

Questa doppia mossa non è casuale: il 2027 segna il ventesimo compleanno dell’iPhone e Apple sembra voler cogliere l’occasione per riscrivere le regole del suo prodotto di punta. L’intenzione è chiara: rafforzare il posizionamento premium del brand, differenziandosi dalla concorrenza non solo sul fronte delle prestazioni, ma anche sul terreno del design industriale.

Una nuova strategia di lancio

La roadmap descritta da Kuo prevede un cambiamento nel classico ciclo di rilascio annuale degli iPhone. Apple starebbe lavorando a una strategia di rilascio più scaglionata, capace di mantenere l’attenzione dei consumatori costante lungo tutto l’anno e di adattarsi alle tempistiche produttive sempre più complesse. L’introduzione di modelli pieghevoli non sarà solo una mossa estetica o di marketing, ma rappresenterà un nuovo paradigma tecnico per il sistema operativo iOS, che dovrà adattarsi a display flessibili e a interazioni ibride tra smartphone e tablet.

Il foldable Apple potrebbe anche diventare il fulcro di nuove esperienze d’uso, incluse funzioni esclusive per il multitasking e l’integrazione con l’ecosistema di dispositivi Apple. Cupertino, come spesso accade, non vuole semplicemente seguire la tendenza, ma arrivare con una proposta più matura e elettrizzante. Per ora non esistono conferme ufficiali, ma l’allineamento tra le analisi di Kuo e le anticipazioni di Gurman lascia intuire che qualcosa di davvero ambizioso sia già in cantiere.