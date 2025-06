Apple punta sul 2026: iPhone 18 con AI avanzata e primo pieghevole

Dopo un 2025 segnato da incertezze e aspettative non pienamente soddisfatte, Apple guarda con ottimismo al futuro. Secondo un rapporto di JP Morgan riportato da AppleInsider, il colosso di Cupertino potrebbe registrare una forte ripresa con l’arrivo dell’iPhone 18 nel 2026, grazie a due carte decisive: il debutto delle funzionalità AI generative avanzate e il lancio del primo iPhone pieghevole. Due mosse strategiche che potrebbero riportare Apple al centro del dibattito sull’innovazione, dopo un anno in cui le cose non sono andate come previsto.

L’effetto “tariffe Trump” frenerà l’iPhone 17

Il 2025 non sta regalando a Apple le performance sperate e gli analisti non sono ottimisti nemmeno per l’imminente gamma iPhone 17. I modelli, attesi per la seconda metà dell’anno, sono già al centro di previsioni di vendita inferiori del 9% rispetto all’iPhone 16, secondo le stime riportate da JP Morgan. Una delle cause principali è l’effetto anticipato delle possibili tariffe imposte dall’amministrazione Trump, che ha spinto molti utenti a correre ad acquistare l’iPhone 16 per evitare futuri rincari, frenando di fatto la domanda per la prossima generazione.

Ma Apple ha in serbo una controffensiva tecnologica per il 2026. Gli analisti prevedono che con l’iPhone 18 debutteranno finalmente le funzionalità AI generative avanzate, attualmente rimandate, che porteranno i dispositivi Apple a competere ad armi pari con l’intelligenza artificiale già integrata in Android e nei modelli Samsung e Google. Questa evoluzione, insieme a un design aggiornato con pillola frontale più piccola e un chip A20 da 2 nanometri, dovrebbe rilanciare l’appeal dei melafonini.

iPhone pieghevole: la vera rivoluzione attesa per il 2026

Il vero colpo di scena, però, potrebbe essere l’arrivo del primo iPhone pieghevole. Sebbene si parli ancora di un prototipo, le informazioni trapelate indicano una doppia fotocamera da 48 MP, un design sottile e un prezzo che potrebbe superare i 2.000 dollari. Un posizionamento audace, che rischia di cannibalizzare i modelli Pro, ma che segnerebbe comunque una svolta storica nel portafoglio Apple.

Nel frattempo, Apple continua a lavorare in silenzio. Non sono stati diffusi dati di spedizione ufficiali per il 2026, ma gli analisti sono convinti che la strategia in cantiere potrebbe trasformare un anno difficile in una nuova primavera commerciale, dove l’AI e la forma pieghevole diventeranno gli assi su cui puntare tutto.