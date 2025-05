iPhone del futuro: nel 2026 Face ID sotto il display e nel 2027 schermo full-view

Apple starebbe preparando una rivoluzione per il design frontale dell’iPhone, puntando a eliminare del tutto il “foro” nello schermo entro pochi anni. Secondo quanto riportato dal noto leaker cinese Digital Chat Station, il passaggio a un Face ID completamente sotto il display potrebbe avvenire già con l’iPhone 18 nel 2026, mentre l’iPhone 19 previsto per il 2027 potrebbe essere il primo con uno schermo completamente privo di interruzioni visive.

La transizione verso un design invisibile

Il primo passo in questa transizione arriverà con l’iPhone 17, atteso per il 2025, ma non riguarderà ancora il Face ID frontale. Il cambiamento principale sarà invece sul retro del dispositivo, dove Apple introdurrà un nuovo modulo fotocamera con design “horizontal large matrix lens DECO”. Questo approccio, secondo le indiscrezioni, porterà a un aspetto visivo inedito per il comparto fotografico, potenzialmente simile a quanto già visto su alcuni dispositivi Android.

Ma sarà il 2026, con l’iPhone 18, il vero anno di svolta. A detta del leaker, i modelli Pro adotteranno un sistema Face ID completamente nascosto sotto il display, lasciando visibile solo un piccolo foro per la fotocamera frontale. Le versioni non Pro, invece, continueranno a utilizzare il classico foro punch-hole. L’introduzione del Face ID sotto lo schermo richiede soluzioni tecniche complesse, in particolare per nascondere i proiettori infrarossi e i sensori senza compromettere l’affidabilità e la precisione del riconoscimento facciale.

Verso uno schermo full-view nel 2027: addio a notch e fori

Il salto definitivo avverrà con l’iPhone 19 nel 2027, che secondo le indiscrezioni potrebbe essere il primo modello con un display veramente “full-view”, senza alcuna interruzione visibile. In questa configurazione sia la fotocamera frontale che l’intero sistema Face ID saranno nascosti sotto il pannello. Apple punta da anni a un design completamente immersivo, ma la sfida ingegneristica è notevole: integrare sensori ottici e proiettori di punti 3D dietro a un display OLED è una delle imprese più complesse dal punto di vista tecnologico.

Secondo le voci raccolte da Digital Chat Station, già nel 2024 si era ipotizzato che la tecnologia under-display sarebbe arrivata con l’iPhone 17, ma sembra che i ritardi nella produzione abbiano spostato la tabella di marcia. L’affidabilità del leaker, già autore di numerose anticipazioni corrette in passato, dà peso a questa roadmap, confermando che Apple sta accelerando verso una nuova generazione di iPhone senza compromessi visivi.