La prossima Xbox uscirà nel 2027: arriva la conferma di AMD

Il prossimo salto generazionale di Xbox potrebbe avere una data più vicina del previsto. Durante l’ultima conference call sui risultati finanziari, AMD ha lasciato intendere che Microsoft stia lavorando a una nuova console Xbox con un sistema su chip semi-custom sviluppato insieme al produttore di semiconduttori, con un obiettivo di lancio fissato al 2027. A dirlo è stata la CEO Lisa Su, sottolineando come il progetto stia procedendo senza intoppi per supportare quella finestra temporale.

Manca solo un anno?

Il riferimento non equivale a un annuncio ufficiale, ma suggerisce che il 2027 sia oggi il traguardo interno su cui Microsoft sta costruendo la propria roadmap hardware. Nello stesso intervento, Su ha ricordato che Valve è pronta ad avviare le spedizioni della nuova Steam Machine basata su tecnologia AMD già nei primi mesi dell’anno, rafforzando il ruolo dell’azienda come partner chiave nel gaming di nuova generazione.

L’asse tra Microsoft e AMD non è una novità. A metà 2025, la presidente di Xbox Sarah Bond aveva annunciato una partnership pluriennale che punta a integrare in modo più profondo intelligenza artificiale e machine learning nei giochi e nell’ecosistema Xbox. In quell’occasione si era parlato di “co-ingegnerizzazione del silicio” su più dispositivi, dal salotto alle mani degli utenti, lasciando intendere che oltre alla console tradizionale possano arrivare anche soluzioni portatili.

Questa visione si intreccia con quanto emerso in passato dai documenti trapelati durante la causa tra Federal Trade Commission e Microsoft. In quelle carte si parlava di una futura Xbox concepita come piattaforma di gioco ibrida, capace di combinare hardware locale e cloud computing, con una finestra di debutto inizialmente collocata nel 2028. L’ipotesi che Microsoft abbia anticipato i piani non è quindi da escludere, soprattutto alla luce delle performance commerciali della generazione attuale.

Le Xbox Series X e Xbox Series S, lanciate nel 2020, non hanno infatti replicato i risultati ottenuti da Xbox One. Un’accelerazione sui tempi potrebbe aiutare Microsoft a riallinearsi al mercato e a rilanciare la propria offerta. Ultimamente, la divisione gaming di Microsoft sta facendo acqua da tutte le parti e il numero di Xbox vendute sta crollando a picco di trimestre in trimestre.