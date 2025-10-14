Microsoft non molla: Xbox non sparirà, nuove console in arrivo

Le voci sulla presunta fine della linea Xbox si sono rivelate decisamente esagerate. Dopo un weekend di speculazioni e confusione tra rivenditori, Microsoft ha confermato ufficialmente di non avere alcuna intenzione di uscire dal mercato hardware, assicurando che il marchio Xbox continuerà a esistere e ad evolversi. Le notizie secondo cui grandi catene come Walmart e Target avrebbero iniziato a ritirare i prodotti Xbox dagli scaffali avevano alimentato i timori di una chiusura imminente del settore console, ma l’azienda ha voluto chiarire la situazione.

Cosa è successo davvero

Tutto è cominciato con un post su Reddit in cui un utente affermava che Target stava rimuovendo la sezione Xbox dal proprio negozio. Altri hanno raccontato di non aver trovato console in vendita né da Target né da Walmart, dove gli scaffali sarebbero rimasti vuoti per settimane. Da lì, diversi siti hanno ipotizzato che Microsoft stesse progressivamente abbandonando la produzione di Xbox Series X e Series S, ipotesi rafforzata dai tagli interni agli studi e dalle vendite inferiori rispetto a PlayStation 5.

Le verifiche indipendenti, tuttavia, hanno raccontato un’altra storia. Lo youtuber Destin Legarie ha contattato vari punti vendita Walmart e Target, ricevendo conferme che le console non sono state ritirate né dismesse, ma che in alcuni casi si tratta semplicemente di mancate forniture temporanee. Anche l’ex volto storico di Xbox Live, Larry “Major Nelson” Hryb, ha scritto su X (ex Twitter) di aver trovato hardware e giochi regolarmente in vendita nei negozi visitati.

Microsoft guarda avanti

In un comunicato ufficiale inviato a Windows Central, Microsoft ha ribadito che “Target e Walmart, tra gli altri, restano partner impegnati nella distribuzione di console, accessori e giochi Xbox”. Pur non citando esplicitamente i modelli Series X e S, l’azienda lascia intendere che la linea hardware continuerà ad esistere, anche mentre si amplia l’ecosistema Xbox con nuovi dispositivi come l’atteso ROG Ally X, la console portatile sviluppata in collaborazione con ASUS.

Il contesto resta complesso. Gli ultimi mesi sono stati difficili per la divisione gaming di Redmond, tra aumenti di prezzo, chiusure di studi e la percezione di un crescente spostamento verso il cloud gaming e l’esperienza “play anywhere”. Tuttavia, la smentita di Microsoft chiude — almeno per ora — la discussione su una possibile uscita dal mercato delle console domestiche. Il futuro dell’universo Xbox, quindi, sembra destinato a evolversi, non a scomparire.