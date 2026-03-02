La Super Pocket Rare Edition porta i classici Rare su console tascabile

Giocare all’originale Banjo-Kazooie nel 2026, su una console verticale con solo il D-pad a disposizione: sembra impossibile, eppure è realtà. HyperMegaTech! ha annunciato una collaborazione ufficiale con Rare per lanciare la Super Pocket Rare Edition, una handheld retrò che punta tutto sulla nostalgia.

14 classici Rare inclusi

La console nasce dall’accordo tra HyperMegaTech! e Rare, lo storico studio britannico responsabile di franchise iconici come Banjo-Kazooie e, più di recente, Sea of Thieves. La lineup comprende 14 titoli del catalogo classico: oltre al celebre platform con l’orso Banjo e il suo fedele amico pennuto Kazooie — pubblicato originariamente su Nintendo 64 — troviamo due capitoli di Battletoads, l’adorabile Conker’s Pocket Tales e altre produzioni nate sulle console a 8 e 16 bit.

L’idea di controllare Banjo-Kazooie con un semplice D-pad potrebbe far storcere il naso, considerando quanto il gioco originale facesse affidamento sullo stick analogico. HyperMegaTech! ha però assicurato che il titolo è stato migliorato e ottimizzato specificamente per l’hardware della Super Pocket, con i controlli adattati al formato verticale.

Compatibile con le cartucce Evercade

La console non vive soltanto dei 14 giochi inclusi. Poiché HyperMegaTech! ed Evercade condividono la stessa casa madre — Blaze Entertainment — la Super Pocket Rare Edition è compatibile con l’intero ecosistema di cartucce Evercade. Una volta esauriti i titoli Rare, sarà quindi possibile espandere la libreria con raccolte dedicate a publisher storici come Taito, SNK o Atari.

Il design riprende il classico form factor delle Super Pocket: formato verticale compatto, D-pad e pulsanti frontali, pensato per un’esperienza immediata e senza fronzoli. La Super Pocket Rare Edition sarà disponibile da giugno 2026 al prezzo di 68,98 euro: i preordini sono già aperti.