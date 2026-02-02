Perché l’Ayaneo Pocket S Mini è la console perfetta per il retrogaming

Ayaneo si è rapidamente affermato come uno dei brand più interessanti per chi cerca soluzioni gaming da portare sempre con sé. Tablet di ogni dimensioni, console portatili e – a breve – anche un insolito smartphone. Su questa falsariga, l’azienda cinese ha appena presentato una console portatile che si presenta come la soluzione perfetta per il retrogaming, grazie ad un aspect-ratio che sembra pensato proprio per dare il meglio con le vecchie glorie del Gameboy Color (e non solo).

Il Pocket S Mini di Ayaneo, una console orizzontale progettata attorno al formato 4:3, quello originale di moltissimi giochi storici. La scelta elimina alla radice le fastidiose bande nere verticali tipiche dei display moderni e restituisce un’esperienza visiva più fedele.

Sensazioni premium

A colpire, oltre al rapporto d’aspetto, è l’impostazione costruttiva. Ayaneo ha optato per un telaio interamente in metallo abbinato a un pannello frontale in vetro, una combinazione che sposta il prodotto verso una fascia decisamente più alta rispetto a molte alternative. Lo schermo LCD misura circa 10,7 centimetri e offre una risoluzione di 1.280×960 pixel, adeguata per l’emulazione e ben proporzionata al formato scelto. Ai lati trovano posto joystick ed elementi di controllo con tecnologia Hall effect, affiancati da grilletti analogici della stessa tipologia e pulsanti con finitura a effetto cristallo, arricchiti da illuminazione RGB.

Sotto la scocca, il Pocket S Mini si affida al chip Snapdragon G3x Gen 2, una piattaforma pensata specificamente per il gaming portatile, affiancata da una batteria da 6.000 mAh. Una dotazione che suggerisce non solo buone prestazioni in emulazione, ma anche una certa flessibilità per titoli Android più esigenti.

Un altro elemento interessante riguarda la strategia commerciale. A differenza di molti altri dispositivi Ayaneo, questo modello non passa dal crowdfunding ed è già in vendita sul sito ufficiale. I prezzi di lancio partono da circa 300 euro per le versioni base, mentre la variante Retro Power, legata alla configurazione più completa, sale oltre i 440 euro. In futuro, con il passaggio ai prezzi standard, le cifre sono destinate a crescere ulteriormente. In altre parole, se vi interessa, fareste meglio ad ordinarlo subito.