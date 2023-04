L’Ayaneo 2S è l’ennesima console portatile nata per sfidare lo Steam Deck e l’Asus ROG Ally

Ayaneo ha annunciato che sta lavorando su una nuova console portatile per videogiochi chiamata Ayaneo 2S. Questa nuova console portatile potrebbe essere il prossimo concorrente del popolare Steam Deck e dell’attesissimo ASUS ROG Ally.

Ayaneo 2S per sfidare ASUS ROG Ally e Steam Deck Console portatile L’azienda ha annunciato che lancerà presto il modello 2S su YouTube durante la sua “New Product Sharing Session”. L’azienda ha anche rivelato che la prossima console portatile del marchio sarà alimentata da un chipset AMD Ryzen 7000 series, probabilmente il processore Ryzen 7 7840U. Per capirci, secondo alcune voci non confermate questo chip potrebbe offrire prestazioni simili al processore AMD Ryzen Z1 Extreme annunciato all’inizio di questa settimana — quello che verrà equipaggiato sull’Asus ROG Ally più potente.

La nuova console sembra avere un design simile all’Ayaneo 2. Il modello 2S presenterà probabilmente solo lievi cambiamenti nel design ma con aggiornamenti interni e altre migliorie per renderla in linea con gli attuali standard del mercato.

Il video ha anche mostrato che l’Ayaneo 2S sarà dotato di un sistema di raffreddamento a tre tubi per una migliore gestione termica. Oltre al nuovo chipset che offre prestazioni migliori nel complesso, la nuova grafica Radeon 780M dovrebbe anche offrire una migliore efficienza energetica.