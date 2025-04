Raro prototipo di Steam Deck venduto su eBay a 2000 dollari

Un rarissimo prototipo dello Steam Deck è stato venduto su eBay per la cifra di 2000 dollari, suscitando grande interesse nella comunità di appassionati. L’unità, descritta come “early Valve engineering 34 Prototype Steam Deck 256GB“, è una versione preliminare del celebre dispositivo portatile di Valve.

La notizia è stata inizialmente diffusa dall’utente Reddit ‘Gary_the_mememachine‘, che ha condiviso alcuni screenshot dell’inserzione sul subreddit dedicato a Steam Deck. Inizialmente si pensava che il dispositivo fosse stato venduto per 3000 dollari, ma successivamente è emerso che il venditore ha accettato un’offerta di 2000 dollari.

Le peculiarità del prototipo

Il prototipo presenta diverse caratteristiche che lo distinguono dalla versione commerciale di Steam Deck. Tra le differenze più evidenti ci sono i touchpad circolari, che ricordano quelli presenti sul vecchio Steam Controller, mentre nella versione definitiva questi sono quadrati. Anche i pulsanti hanno forme diverse, con due tasti frontali di colore blu invece che nero.

Altri elementi distintivi includono joystick notevolmente più piccoli rispetto alla versione finale, nonché disposizioni alternative per pulsanti e bocchette di ventilazione. Sul retro del dispositivo è presente una targhetta che lo identifica come “engineering sample 34” e riporta la dicitura “not for resale” (non destinato alla rivendita), un dettaglio ironico considerando che qualcuno ha appena guadagnato 2000 dollari vendendolo.

Condizioni non ottimali

Il prezzo di vendita, seppur considerevole, avrebbe potuto essere ancora più alto se il prototipo fosse stato in condizioni migliori. Secondo quanto riportato, il dispositivo presenta alcuni graffi, un touchpad allentato e, elemento cruciale, nessun sistema operativo installato.

Il venditore non ha rivelato come sia entrato in possesso di questo raro pezzo di hardware, limitandosi a condividere che si tratta di un prototipo non finalizzato. Nonostante queste limitazioni, l’acquirente ha ritenuto che valesse la somma spesa.

Sebbene non sia possibile confermare con assoluta certezza l’autenticità del dispositivo, le caratteristiche corrispondono a quelle mostrate in foto ufficiali condivise da Valve nel 2022. In quell’occasione, Pierre-Loup Griffais di Valve aveva pubblicato sui social media immagini di iterazioni precedenti dello Steam Deck, che mostrano notevoli somiglianze con il prototipo venduto su eBay.