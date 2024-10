Una fantastica e allo stesso tempo indimenticabile esperienza è stata quella vissuta da un gruppo di nuotatori della nota organizzazione benefica Ocean Culture Life, conosciuta anche con la sigla OCL. I nuotatori infatti proprio durante un viaggio a Tonga si sono resi protagonisti di un avvistamento davvero unico, ovvero quello di un cucciolo di megattera bianco.

L’incontro è avvenuto in modo del tutto casuale. Il team appartenente all’associazione infatti si trovava su uno dei charter di nuoto delle balene, ovviamente regolamentato proprio da Tonga, quando all’improvviso si è trovato davanti un cucciolo di megattera davvero raro in quanto tutto bianco. Il cucciolo stava nuotando e giocando vicino alla mamma e ad un altro esemplare maschio.

L’eccezionale incontro dei nuotatori con il cucciolo bianco di megattera

Incontrare una megattera del tutto bianca non è un evento comune, anzi al contrario è piuttosto raro. Luglio-Novembre è il periodo nel corso del quale questi animali viaggiano e nuotano a Tonga per poter accoppiarsi e poi partorire nelle acque calde. Ma nonostante ciò la possibilità di incontrare esemplari come quello menzionato in precedenza è molto bassa. Quella avvistata è una cucciola bianca vista per la prima volta nel mese di agosto, e secondo gli studiosi potrebbe essere proprio il primo esemplare nato nelle acque di Tonga.

Dal primo avvistamento mamma e figlia sono state ampiamente cercate ma trovarle si è rivelato del tutto impossibile, fino al fortunato e soprattutto fortuito incontro con il team menzionato in precedenza. Sulla questione si è espresso il fotografo e guida turistica Jono Allen che ha definito l’esperienza vissuta “indimenticabile“, oltre che “un privilegio indescrivibile”.