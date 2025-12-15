Ayaneo entra nel mondo smartphone con l’insolito Pocket Play

Ayaneo amplia il proprio raggio d’azione e guarda oltre le console portatili tradizionali. Dopo settimane di anticipazioni, l’azienda ha mostrato ufficialmente Pocket Play, il primo smartphone della sua storia.

Pocket Play, lo smartphone che diventa console

Pocket Play nasce con un’idea chiara, quella di fondere smartphone e console portatile in un unico dispositivo. Il meccanismo a scorrimento trasforma il telefono in una vera macchina da gioco, facendo emergere un controller fisico completo di croce direzionale, pulsanti ABXY e quattro tasti dorsali. Il richiamo allo storico Xperia Play di Sony è evidente. Le differenze (ovviamente) non mancano, a partire dalla presenza di due touchpad integrati nel controller a scorrimento.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, questi touchpad possono essere configurati come joystick virtuali o come superfici personalizzabili per input avanzati, una scelta pensata per adattarsi a diversi generi di gioco. Le specifiche tecniche non sono ancora state svelate, ma alcune aperture sul telaio fanno pensare alla presenza di memoria espandibile, dettaglio non scontato nel mondo smartphone. Pocket Play segna il debutto di Ayaneo nel mercato dei telefoni, dove dovrà confrontarsi sia con dispositivi da gaming dedicati sia con smartphone premium capaci di gestire titoli complessi e che sì, non avranno un controller integrato, ma proprio per questo possono contare su un design più sottile. Come per gli altri prodotti di punta del brand, anche l’Ayaneo Pocket Play sarà inizialmente disponibile su Kickstarter.